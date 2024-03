Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge er et omfattende samfunnsproblem. Vi vet at det også er et stort problem i vår kommune. Gjennom vedtak om nullvisjon var et enstemmig bystyre med på å ta barnas trygghet på alvor. Det gjenstår mye arbeid før alle barn, også i vår by, er trygge, men for å lykkes med dette viktige arbeidet, så var det viktig at også vi folkevalgte tok ansvar. Det var et tverrpolitisk initiativ som klarte å samle bystyret, og det var veldig mange som kjente både stolthet og ydmykhet for det vi fikk være med på.

Vi vet at oppgaven er stor og omfattende, men vi kan ikke akseptere noe annet enn nullvisjon, for alle det gjelder er det så viktig. Vi vet at barn må møtes av voksne som har kunnskap, mot og trygghet, og ikke minst tid til å snakke om vold og overgrep. Vi vet også at de voksne må vite hva de skal gjøre når de er bekymret for et barn. Vi vet at vi trenger gode planer for å avdekke vold og overgrep på alle nivå – i hjemmet, i barnehage og skole, i idrettslag og andre steder der barn ferdes. Vi vet at det avgjørende er at vi klarer å hjelpe barnet tidlig for å begrense omfanget av skadene de er påført.

Det gjøres allerede mye godt arbeid i byen vår, men bystyret ville med sitt viktige vedtak sende ut en klar oppfordring om at alle måtte bidra for at denne nullvisjonen skulle bli en realitet.

Barn og unge har en lovmessig rett til en barndom uten seksuelle overgrep og vold. På tross av dette er tallene for overgrep fortsatt høye. Tall fra 2021 viser at mer enn en av 5 norske kvinner og nesten en av 10 norske menn har vært utsatt for seksuelle overgrep før de fylte 18 år. En av 20 har vært utsatt for fysisk vold fra en av sine foresatte i oppveksten (kilde: bufdir). Konsekvensene av dette er ofte alvorlige og livsvarige. Tall fra Statens Barnehus fra 2021 sier at omtrent 1200 barn i Kristiansand lever med grov vold i hjemmet. Minst like mange blir utsatt for seksuelle overgrep fra voksne. Derfor haster det med å verne barn og unge og det haster med å gi behandling til de som slår og voldtar barn. Gjennom bystyrevedtaket fra 2021 fikk vi også mulighet til å vise at vi tar målsetningene i kommuneplanens samfunnsdel på alvor: «I Kristiansand opplever alle barn og unge trygghet, verdighet, mestring og deltakelse i fellesskapet.»

Det er et krevende og stort vedtak som bystyret gjorde, en nullvisjon som må omsettes i praksis. Det har vi nå fått mulighet til å gjøre.

Det har foregått et konstruktivt og godt arbeid med denne saken siden 2021 og til bystyrets møte i mars skal vi som er folkevalgte ta stilling til og forhåpentligvis vedta Handlingsplan mot vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Kommunedirektøren og kommunens administrasjon har satt saken på dagsorden siden vedtaket om nullvisjon ble fattet. Ei tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe har i denne perioden jobbet svært godt med å kartlegge hva som fremmer og hva som hemmer kommunens arbeid med vold og overgrepssaker. Handlingsplanen som nå foreligger bygger på omfattende og bred kartlegging av hindringer, behov og muligheter i dagens kommunale praksis, sånn som det oppleves av innbyggere, ansatte og aktuelle samarbeidspartnere.

Handlingsplanen mot vold og seksuelle overgrep mot barn og unge skal bidra til å styrke det forebyggende arbeidet, og planen skal bidra til at alle tjenester jobber godt med å legge til rette for helhetlige tjenester til barn, unge og familier.

Veien videre fra vedtaket om Nullvisjonen er nå på den politiske dagsorden i marsmøtet.

Tiltakene som foreslås i handlingsplanen legger opp til samarbeid på tvers av kommunens områder og tjenester og den vil være et viktig supplement til allerede gode tiltak som finnes i vår kommune, i kommunale tjenester og i frivillige og ideelle organisasjoner. Tiltakene skal forsterke gode tiltak, videreutvikle gode erfaringer og bidra til at tiltakene kan bli bedre koordinert og samordnet. De ansatte har en stor og viktig jobb her, en jobb som også er svært krevende. Derfor er det så viktig at handlingsplanen peker på å skape nødvendig trygghet og støtte til de ansatte som skal håndtere volds- og overgrepssakene. Planen legger et stort ansvar på de ansatte i kommunen, men vi er mange som må være med å ta vår del av ansvaret. Det gjelder oss som folkevalgte, foresatte, alle offentlige tjenester, frivilligheten og alle kommunens innbyggere.

Det er vårt håp og vårt ønske at vi gjennom denne handlingsplanen og alt det andre viktige arbeidet som gjøres i vår kommune steg for steg vil komme nærmere det som må være målet vårt: At alle barn og unge i Kristiansand skal ha en trygg oppvekst uten vold og seksuelle overgrep.