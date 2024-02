Vei er altså mye viktigere enn natur, i alle fall på hans og en del andre fylkespolitikeres verdiskala.

Jeg er nok ikke enig der. Når vei bygges, teller naturen også – og mye mer enn før. Hvis den samfunnsøkonomiske nytten av Ytre ringvei er så liten at det bare går ihop om naturen tillegges svært lite vekt, så er ikke veien nyttig nok. Et prosjekt er ikke godt før det er positiv samfunnsøkonomi også når man inkluderer å ta nok vare på natur. Å ikke ta vare på Øygardsvann bør ikke være å ta godt nok vare på natur.

Salg av stein nevnes også i reportasjen, der Nye Veier gjengis på at steinen som kommer fra tunnelen er av en slik kvalitet at den kan bli vanskelig å få solgt. Dette stemmer dårlig med hva som står i Nye Veiers egen fagrapport om massedisponering, side 10 og 11:

«Sjøveis eksport av overskuddsmasser til utlandet ble i tidlig fase i reguleringsplanprosessen drøftet som en mulig løsning for masseoverskuddet. Det legges i utgangspunktet ikke opp til dette i prosjektet, da undersøkelser viser at marked og transportører hovedsakelig ønsker ferdig sorterte masser. Ønske om ferdig sorterte masser medfører behov for arealer til foredling av tunnelsteinen, med tilhørende kostnader og nærmiljøulemper. Nye Veier vurderer at eksportløsning betinger interesse fra ekstern aktør som også må sørge for foredling og transport. ... Reguleringsplanen vil imidlertid ikke til hinder for at overskuddsmassene kan eksporteres til utlandet.»

Andre forbehold om kvalitet etc til eksport gis ikke der. De utfordringene som nevnes, er ikke type uoverkommelige.

Det er å håpe at bystyret vil legge lista på et annet nivå enn fylkesutvalget gjorde.