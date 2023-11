Jeg irriterer meg fordi vi har stor påvirkningsevne i lokalpolitikken. Det er ikke mange som bryr hva som skjer i kommunen.

Skolen og staten har til og med lagt frem muligheter til å engasjere seg. Du kan melde deg inn i elevrådet, ungdomsråd og et fylkesutvalg. Men problemet er og at det blir gitt altfor lite informasjon om hva det går ut på og hva de bestemmer.

I elevrådet så bestemmer du jo over skolen og har stor mulighet til å endre på forskjellige ting. I ungdomsråd har dere mulighet til å bestemme over barn og unge i din kommune. Som oftest har dere ett budsjett som dere kan gi penger til skoler, organisasjoner og andre fritidsaktiviteter.

Så det irriterer meg at noen bare gir blaffen i det. Noen lærere er heldigvis flinke på å informere om mulighetene dine. Mens andre tenker at det ikke er så viktig.

Men det er vi unge som virkelig må skjerpe oss. Noen tenker det er det samme uansett, men det er ikke det. Vi har stor mulighet til å endre på forskjellige saker i vår kommune. Men mesteparten velger å ikke bry seg.

Fra mine egne erfaringer av engasjement, er det veldig høyt blant jenter. De har kjempegode saker og meninger om hva som skal bli bedre. Mens vi gutta går ned og færre og færre velger å involvere seg i lokalpolitikken.

Jeg har gode erfaringer fra Vennesla Barne- Og Ungdomsråd (VBUR). Jeg har sittet der i 4 år og er på det 5. året nå. Jeg har vært med i styret i 3 år. Den ene gangen som styremedlem, den andre gangen som leder og nå som nestleder. Vi har ett budsjett på hele 125 000kr. Vi har vært på studietur til Stortinget. I VBUR så er det 4 åpne plasser hvert år. Jeg har hørt med mange venner og det er så vidt noen som vet om de 4 åpne plassene i rådet.

I min klasse på Vennesla VGS var det bare 3 stk av 21 som stilte som elevrådsrepresentant. Det er helt sykt at det er så få som ikke tørr eller gidder å si sin mening. Det er sånn de fleste politikere starter.

Det er og veldig greit å ha på CV-en. Det viser at du står for det du mener og at du tar ansvar for det du gjør. Flere må innse at det er viktig å engasjere seg i politikk. For hvem skal ta over for de politikerne i dag? Jo det er oss som skal ta over og da må flere tørre å si sin egen mening. Fordi alles meninger hjelper oss.

I tillegg er det kjempebra at vi er uenige, fordi da må vi komme med ett forslag som passer begge parter. Derfor håper jeg at flere unge vil begynne å engasjere seg i politikken og særlig i lokalpolitikken. Jeg oppfordrer alle til å prøve å komme med i elevrådet eller ungdomsrådet i din kommune. Vi spiller en stor rolle i politikken. Husk og stå på meningene deres til dere blir hørt.