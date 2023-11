Nå er tiden inne for og bestemme selv over vår bygd og ikke formanes om masse tull og vas om at vi nå må tilpasse oss storkommunen og dens ønsker.

Nei, det finnes ingenting som tilsier at det er fordeler med å være stor fremfor liten, verken økonomisk eller brukervennlighet er blitt bedre enn vi hadde før. Det og skulle bli formanet av folk som ikke er bosatt i Søgne, og som ikke har kunnskap eller kjennskap til vår bygdekultur eller lokal kjennskaper, blir like dumt som om jeg skulle si Baneheia og Odderøya bør flatsprenges for det er jo ubrukelig som det fremstår i dag og jeg vil bestemme for vi er jo samme kommune.

Vi får ta oss av Søgne, så får folk som bor i Kristiansand ta vare på sentrum og omkringliggende områder. Vi har ingenting felles, og spesielt etter all den nedsnakkingen og svartmalingen som Kristiansandsgruppen presenterer. Aksepter at det nå går mot løsrivelse og slutt spre eder og galle og ondskap om bygda som vil bli verdens beste kommune for alle innbyggerne igjen.

