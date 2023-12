Og kan vi gjøre noe med de brutte forventningene og den tapsfølelsen mange tar med seg inn i jula? Mange av oss kan sikkert kjenne igjen at vi til tider lever et nokså ubevisst liv. Vi har kommet inn i en tralt og reflekterer ikke så mye over hvordan vi lever.

I jula forsterkes dette for mange. Da skal alle tradisjoner følges, og forventningene er høyere enn vanlig. Mange gjør bare det som omgivelsene forventer at de skal gjøre. Men det å kjenne på disse negative følelsene som jula kan bringe frem, kan også være et gode. Eksempelvis kjenne på uro og reflektere over at den kan være et startskudd til å begynne og finne nye mønstre i våre liv. Da kan kanskje uroen bli en ressurs.

Juleforventninger kan være så mangt. Hvem skal man være sammen med? Hvilken mat skal man servere? Hvordan deles pakkene ut? Skal man se på Disney eller gå i kirken? Spørsmålene er mange. Det som kan være vanskelig ellers i livet kan bli tydeligere for mange i jula. Jula kan være ekstra sår og vanskelig for noen. Jula skal nytes, men kan også bringe med et vemod. Vemod for dem som kjenner på uro, og som ønsker å gi og få kjærlighet rundt seg.

Selv setter jeg pris på jula, for da er mye stengt, og det er mer plass til å gjøre andre ting enn i den travle hverdagen. Jeg merker at jeg går mot tiden jeg skal ha lengre ferie og legge alt til side, og det bare skal være stille og fredelig.

Jeg er avslappet til jula. Mitt inntrykk er at det er mange som håper på å finne roen, men at det er få som klarer det. Man kommer nærmest inn i en alarmberedskap, siden man forventer at alt skal bli så bra som man tror at det burde være i jula. Når man skal leve opp til andres forventninger, kan det bli strevsomt og skuffende når man ikke strekker til.

Mange kjenner på forventninger fra familien om at det er ulike ting som må gjøres i jula, ting som har vært tradisjoner i lange tider. Alt skal presses gjennom, og man sitter igjen med at man klarte det igjen. Det kan virke urovekkende å gå ut av et mønster. Hvordan gjøre dette uten å kjenne at man har feilet? For å bruke en metafor: Det å alltid skulle ta hensyn til andres velvære er som å gå på en gammel, oppfliset båtbrygge hvor det skal lite til før man får en stor flis i foten. Så blir man lei og sier til seg selv: Nå er det min tur å bli tatt hensyn til.

Jeg mener ikke at man bare skal følge sine behov og si farvel til fellesskapet. Men jeg tenker at jeg har behov for ro og glede i jula. Når jeg føler press, mister jeg gleden med det. Vi burde senke skuldrene mer og glede oss over de gode stundene som kommer uventet. Jeg heier på å omfavne det uperfekte og tørre å gå nye veger, veger som bryter både med forventninger og tradisjoner. Det er ikke tradisjonenes magi, men øyeblikkets magi jeg er ute etter. Det å se magi i det uperfekte tror jeg vil gi oss alle mer ro og sjelefred.

I år ønsker jeg å gjøre jula på en annen måte. På julaften håper jeg å kunne ta en dukkert i havet, brenne bål og spise pinnekjøtt med min kjære familie. Det å gjøre noe helt nytt er morsommere. God jul.