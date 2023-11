Smågutter sier til mamma i matkøen: Jeg har ikke spist på to dager. Hører du! I Norge 2023 og en tilstundene Jul. Misjonsorganisasjoner som driver friskoler og mye annet dugnadsarbeid - stiller opp og gir bort matposer i tusenvis, men det rekker ikke til. "Matsentralen i Norge klarer ikke å mette alle som trenger mat: 115 000 står i matkø, men kun 77 000 får mat, - " melder media. Hvor er du og statskassen som flommer over i dette? Det vises til NAV - men fungerer det da når tusener står i matkø?

Årsaken kjenner du like selvsagt. Hovedårsaken er påkobling av "arvesølvet", strømmen til Europa - folkets eiendom - strømmen dere gjorde om til en handelsvare. Denne under 1% av energiforbruket i Europa - men som er liv og død for folket du er valgt av - flyter til Europa og Merkels håpløse Energiwende. Strømmen utgjør kanskje over 1/3 av utgiftene i hjem og arbeidsplasser i Norge - en voldsom prisøkning som selvsagt er sterkt inflasjonsdrivende og dermed rentedrivende. I stedet for å gjøre noe skikkelig med strømmen - skrus renta opp - og det går fra ille til verre.

Nylig var en rekke ordførere, næringsdrivende o.a. fra NO2 (Agder og Rogaland m.fl.) i Oslo og møtte din Olje- og energiminister. Møtte og møtte - i media ble møtet omtalt som av-visning - kald skulder - og ingen resultater. Konkurser og en kald vinter vendte de hjem til! Media sier: "Brutal jul for Norge".

Undertegnede ble bedt om å planlegge landbruksprosjekter for sultende folk etter den første store sult-katastrofen i Etiopia i 1974 - og landet revolusjonsdagen den 12.sep. s.å. Nesten umulig å si nei - om man makter - å la folk sulte og etter hvert svekkes og endog mister liv og helse. Det var riktig ille det jeg så både av sult og revolusjonen som boblet til overflaten i det store og folkerike landet. Etter ferdig planlegging vendte jeg tilbake til Norge i nov. 1975 og følte trygghet og glede ved å vende tilbake til det fredelige, velorganiserte velstands Norge hvor man hjalp hverandre. Og så kommer dette nå i et land hvor statskassen bobler over, men hvor er dere og hva vil dere? Folket stolte på og valgte dere! Nå rakner mye.