Dette utsagnet føyer seg pent inn i den stormannsgalskap som har preget Kristiansands kulturelite de siste årene. Var det noen som mintes Keiserens nye klær? Se her: Roma, Firenze og Venezia og Petersplassen foran Vatikanet, for å nevne noen konkurrenter. Roma er en by med svært mange museer og kunstutstillinger, der flere av kontinentets mest berømte malere har sine mesterverk utstilt. Videre så er både Venezia og Firenze to av de fremste kulturbyene i Europa. Er det slik å forstå at du mener Kristiansand kan konkurrere med Roma, Firenze og Venezia, Benestad? Med underskuddsforetaket Kilden, og Tangens samtidskunst i Kunstsiloen, som ennå ikke har sett verken dagens lys eller besøkende? Get a life, dette blir jo som å skyte hangarskip med ertesprettert. Ikke hold oss for narr, de fleste av oss er ikke helt «Bongo fra Kongo», som Jagland omtalte presidenten fra Gabon, i sin tid. Tok du den?