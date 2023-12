Nordmenn skal, ifølge Virkes prognoser, julehandle for 133 milliarder kroner i år.

Det er vi som har gjort julen til en kostbar høytid med dyre gaver og et unødvendig kjøpepress. Vi kjøper og kjøper, og vi ender opp med å gi hverandre ting vi ikke trenger. Det er en vond magefølelse rundt det, når vi ser at noen mennesker sliter med å få endene til å møtes. Samtidig er vi daglig vitne til enorme tap og lidelser i Gaza. Det setter livet i perspektiv.

Å gi noen gaver til barna er en fin tradisjon som jeg synes vi skal ta med oss videre. Fordi det er gøy, spenning og det er stas. Men oss voksne kan heller oppfordre hverandre til å bruke pengene våre til en god sak. Det er mange organisasjoner som jobber for å gjøre verden til et bedre sted. Det er bare å lete seg frem for å finne det som berører akkurat ditt eller mottakerens hjerte.

Du kan for eksempel gi en stjerne til et sykehus som er Kreftforeningen sin juleaksjon. Det bidrar til livsviktig kreftforskning. Røde Kors Kristiansand har en fin juleaksjon der de deler ut gaver til barn som har behov for det med hjelp fra oss. Det er mulig å sende et valgfritt beløp på vipps som vil gå uavkortet til juleaksjonen. Det finnes mange organisasjoner som tilbyr gaver med mening. Å donere et beløp for en god sak - det er å gi en gave med mening. De fleste av oss er svært berørt av det som skjer med sivilbefolkningen i Gaza. Det er mulig å gi et beløp for å hjelpe til så mange veldedige organisasjoner. Uansett hvem du gir til og hvor mye du bidrar med - så er det av stor betydning og verdi.

De av oss som er i en situasjon der vi har alt vi trenger og mer til, - vi bør prioritere å bidra der vi kan. Snu på det. Plutselig kan det være du som av en eller annen grunn trenger støtte eller hjelp. Tenk hvis ingen stilte opp? Vi skal være trygge på at vi mennesker lever med hjertet - og engasjerer oss for å ta vare på hverandre.

Skal vi prøve å snu juletrenden om haugevis av gaver til i aller høyeste grad heller handle om samhold - om tid sammen med de vi er glad i? Det er en gave i seg selv. Og skal vi først gi noe så er det bedre å gi bort noe av kjærlighet - gaver som virkelig betyr noe. Enn å gi gaver som andre egentlig ikke trenger eller har bruk for.