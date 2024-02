«You can fool all the people some of the time and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.» Dette er et berømt utsagn fra president Abraham Lincoln, USA, fra 1858, og er et dagsaktuelt utsagn myntet på landets regjering. De må tro at Ola og Kari er lamma fra halsen og opp! Enhver må jo skjønne at nå bærer det helt galt avsted. Jeg tror regjeringen har som sitt motto: «Ro, ro til fiskeskjær, mange fisker får du der» (neppe velgere). Om jeg skal gi odds på om dette holder til neste valg, tror jeg skalaen sprenges. Regjeringen vs. Det norske folk: 0-10. (eller var det 0-100?) Når vi først er inne på litt utenlandsk, hva med litt omskriving? Foreslår: Stats-sinister Støre? Look it up!