Det må vel kunne sies at tidligere naboforhold, spesielt i nord har vært rimelig greit, og der var vel få, kanskje ingen som for 2-3 år siden tenkte på fysisk krig mellom Norge og Russland.

Det rustes opp her i Norge, og begrunnelsen er at vår nabo i øst, Russland, betraktes som en aggressiv nabo/fiende. Hva har skjedd? Tidligere hadde vi samarbeid i forbindelse med fiske, reparasjoner av fartøy m.v. Det meste av dette er fra vår side stengt/avsluttet. Russland kommenterte det vel som en uvennlig handling.

Har Russland truet oss? Hvorfor ser vi på Russland som en farlig nabo/fiende? Vi satser på opprustning og markerer en holdning, ikke minst i tv/radio og annen formidling, om at Putin/Russland er den store stygge bjørnen som er årsaken til alle problemer.

Russland har i årtier hatt flåtebase på Krim med betydelig kontroll over Svartehavet og utgang til Middelhavet. Dersom Ukraina blir NATO-medlem, vil Russland i realiteten miste dette strategiske området. Jeg vil tro at dette er årsaken til Russlands angrep som politikere kaller fullskala krig, eller angrepskrig som NRK kaller det.

Ja, det var Russland som fysisk startet denne krigen i februar 2022. I en artikkel i en riksdekkende avis 13.09.2023 gikk det frem at Jens Stoltenberg under en tale i EU-parlamentets utenrikskomite 07.09.2023 tilkjennega at Putin høsten 2021 hadde sendt utkast til en traktat til NATO hvor NATO skulle love ikke mer utvidelse. Det var en forutsetning for ikke å invadere Ukraina. Var avtaleutkastet et forsøk på dialog? Kanskje?

Avtalen ble fra NATOS side ikke signert, og krigen startet. Det har resultert i enorme ødeleggelser og tusentalls drepte og sårede.

Hva annet har det medført? Jo, enorm våpenproduksjon med tilhørende skadelige utslipp som forverrer klimaproblemet betydelig. I tillegg har europeisk industri mistet tilgang på rimelig energi (gass), og dermed svekket den europeiske industrien vesentlig. Gassen skulle leveres gjennom Nord Stream-ledningen. Før anlegget var ferdig startet USA en økonomisk boikott av rørleggingsfartøyet/rederiet, og arbeidet stanset.

Hvorfor satset USA på å stanse/redusere gassleveranse til Europa? Det har svekket Europas industri. Senere ble rørene ødelagt ved en eksplosjon. Noen mener Russland står bak, men det er svært lite sannsynlig, da Russland helt enkelt kunne stoppe gassleveransen med å stenge «sin ventil».

Løsning: Forhandling, fred og nedrustning.