Det er helt på sin plass at Fevennen "oversvømmes" av innlegg som slakter havnesjefens første uttalelser, som tydet på at cruisetrafikken ikke er så viktig for byen.

De aller fleste av oss skjønner selvfølgelig at konteinere og annen last er viktigst. Sjøl er jeg, som pensjonist, blitt en byvandrer. Jeg blir stolt av byen min når jeg observerer fornøyde cruiseturister, som går opp og ned Markens, hvor de legger fra seg rikelig med penger både i butikker og på kafeer. På min stamkafe, er det gøy å høre fremmed språk, og se hvordan folk koser seg. Det samme skjer når jeg kommer syklende ned Rådhusgata, og møter store grupper med cruiseturister på vei tilbake til båten etter gåtur i Posebyen, da og blir jeg stolt av den fantastiske byen min.

Og nå får vi snart i gang kunstsiloen, som selv for meg, som er minimalt kunstinteressert, blir en fantastisk berikelse, hvor cruiseturistene kommer til å renne ned dørene. Disse 150-200 anløpene kommer til å finansiere denne institusjonen, som kommer til å bli en snakkis i hjemlandene deres.

At dere i havna er satt til å drive en effektiv havn, som skaffer byen store inntekter, er det ingen som betviler. Men cruiseturistene er viktige for byen, de også. Derfor må havnesjefen og hans ansatte behandle denne med all mulig respekt. Noe jeg også er sikker på at kommer til å skje. Derfor var din redegjørelse helt unødvendig.