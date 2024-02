Krigene i Gaza og Ukraina, samt en økende splittelse politisk i USA, påvirker mange. Håpet om bedre tider kan lett forsvinne, til fordel for uro og håpløshet.

Denne uken hørte jeg filosof og forfatter Lars Fredrik Händler Svendsen snakke om «håp» på Aladdin kino. Han gikk også i dialog med filosof og forfatter Hans Herlof Grelland om hva håp er, og betydningen håp har for våre liv. Dette var en spennende dialog som fikk meg til å reflektere over hvor viktig håpet faktisk er.

Svendsen poengterte at håp ikke er det samme som et ønske, en vilje eller en drøm. Han beskrev håpet som en bevissthet og innstilling til livet. Håpet kan like gjerne være fraværende hos den selverklærte optimist som hos den uforbederlige pessimist. Fredrik Svendsen sier at folk med håp handler annerledes enn de som ikke håper. Han viser til forskning som sier at de som håper det går bra før en eksamen, lykkes bedre enn de som ikke håper. Dette er gjenkjennbart i mitt eget liv. Selv om det ikke er bevist, har jeg en klar opplevelse av at ulike livssituasjoner bedres når jeg har et håp om et positivt utfall.

De fleste er i kontakt med håp. Noen kanskje mer enn andre. Vi har håp om å komme oss igjennom en krise, eksempelvis mennesker som lever i krig. Man fortsetter på grunn av håp om fred. Håp kan påvirke livene våre i større eller mindre grad. Håp er en dyp menneskelig ressurs. Det skal mye til for å miste håpet. Når vi har det smertefullt, er det håp som motiverer oss til å gå videre, selv om det ser mørkt ut.

Håp er en av våre sterkeste drivkrefter. Troen på lysere tider, en bedre verden og morgendagens gleder, gir energi og motivasjon til å ta tak der det butter.

De fleste av oss kjenner på motgang i løpet av livet. Håpet om bedre dager er det som hjelper oss gjennom ubehaget. Det er fantastisk når filosofien hjelper oss å forstå oss selv og samfunnet vi lever i. Filosofi spiller dermed en viktig rolle i samfunnet. Jeg velger håpet hver dag i troen på en bedre verden og at mørket blir til lys.