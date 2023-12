For vi er alle enige om at dugnaden burde falle på barna, sånn i teorien ihvertfall, det er ikke sånn at jeg lever for å pushe sokker og nisseskum på alle som uheldigvis snubler innenfor min radius.

Men har det falt forfatteren til forrige dugnadsinnlegg inn at når du er på fjerde dugnad på et halvår, du har fått tildelt et bestemt antall du skal selge og pengene skal inn om en uke åkke som om du har mulighet til å legge ut i mellomtiden eller tid til å få solgt alt før betalingsfristen, så må man faktisk som foreldre trå til og ta del i arbeidet for å holde hodet over vann sånn økonomisk sett.

Ja til flere dugnader med oppmøte både barn og voksne, der man kan gjøre dugnadsarbeidet sammen og ikke trenger ha et stort nettverk av familie for å klare å bli kvitt sokker og toalettpapir fort som svint...