I Ukraina har russerne malt i stykker den ene ukrainske byen etter den andre, med massive fly- og artilleriangrep. Men, heldigvis med forholdsvis få sivile tap. Det ukrainske forsvaret har selvfølgelig evakuert gamle, kvinner og barn fra kampområdene. Det hadde ført til ramaskrik om det ukrainske forsvaret isteden hadde hindret sivile i å evakuere, med katastrofale sivile tap som følge. Det var og er utenkelig for ukrainerne og oss å bevisst ofre tusenvis av sivile liv for å få sympati og politisk gevinst.

Det er det Hamas har gjort og gjør. Etter hvert som informasjonen nå kommer igjennom, også fra Gazas innbyggere, viser det seg at terrororganisasjonen Hamas bevisst hindret sivilbefolkningen i Gaza by i å evakuere sydover. Nå får vi også øyevitneskildringer av terrororganisasjonens massakre og voldtekter under angrepet 7. oktober. Terrororganisasjonen visste at Israels respons ville bli omfattende, men de gjorde ingen tiltak for å evakuere sivilbefolkningen. Tvert om hindret de sivilbefolkningen fra å dra sydover, som en bevisst del av deres strategi. På den måten kunne de selv angripe og gjemme seg blant befolkningen og samtidig vinne sympati og sikre politisk gevinst. Et mer kynisk offer av menneskeliv er det bare terrororganisasjonen IS som kan framvise.

Israel Defence Forces (IDF) gjorde og gjør sitt beste for å begrense de sivile tapene gjennom informasjon, flyveblader, telefonoppringninger og presise angrep. Nå er terrororganisasjonen presset tilbake til Rafah helt i syd, sammen med sivilbefolkningen. Man skulle tro at de nå ville frigitt de israelske gislene og innledet forhandlinger, de har tapt krigen. Ikke minst for å spare en sivilbefolkning som har lidd nok som sivile skjold for terrororganisasjonens feige og ulovlige krigføring. Men det skjer ikke, sivile tap og lidelser har ingen plass i deres strategi og tankesett.

Å tro at Palestinakomiteen og andre fanatikere på venstresiden skulle ytre et eneste kritisk ord mot denne terrororganisasjonen er selvfølgelig en fåfengt tanke. Men, at Norges utenriksminister bare skulle se terroristenes side av saken er nok mer overraskende for mange.