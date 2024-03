Dette er et veldig positivt tiltak fra Agder bedriftsidrettskrets, så vidt jeg forstår, for å få folk opp av lenestolen og til en frisk tur ute i det fri.

Det kunne derfor være en god anledning til å få avklart følgende: For ca tre år siden kom jeg til dette flotte utsiktsstedet for første gang. Det er ikke så ofte jeg som søgning beveger meg i dette området – ”heilt på den andre sia a Byen”. Jeg har nok vært alt for opptatt med turløypene her i bygda, har laget tre bøker om dem, og alle traséene måtte kontrolleres både tre og fire ganger, minst. Riktignok gikk vi vel litt i Jegersberg for kaptein Hertzberg i gymmen på Katta, men det er jo lenge siden.

Altså, da jeg kom opp på Holmenkollen og fikk se steinvarden der, så stusset jeg. De to stengene inne i den, det måtte da være et såkalt ”Bakmerke” fra 1. verdenskrig? Kvaliteten og tykkelsen på rørene stemte, avstanden mellom dem også, dessuten måtte de være lette å se, for dem som visste om dem, med en kikkert fra et fartøy i Byfjorden? Jeg har forstått at slike var forsynt, i alle fall av og til, med en hvit eller rød trelem? Rørene i varden var svært utsatt for rust og forfall der de stod.

Da jeg kom igjen i fjor, var det ene røret dessverre rustet bort, og det kommer det andre også snart til å gjøre. Derfor: jeg foreslår at noen som har rede på slikt, tar en titt! Er det et ”Bakmerke”, et krigsmerke, et overett-merke for Den norske marine fra 1. verdenskrig, så foreslår jeg at varden rives og settes opp igjen like ved. Så prøver en å bevare det røret som står tilbake, for eksempel ved å tjære eller smøre solarolje nederst ved overgangen til fjellet.

De fire-fem For- og Bakmerkene fra ca 1898 som vi har i Søgne, er alle rustet vekk – de stod så nær havet og saltet – bortsatt fra det (to stk i par) som står øverst på vestsida av Borøya. Slike fins fremdeles ved Flekkerøya, Asperøya og Mågeholmen, jf. ”Kulturminner i Kristiansand” (2007), s. 16. Her står det også en nærmere forklaring, likeledes mer fyldig i boka H.R. Hanssen: ”Sjømerkene. Veivisere og kulturminner” (Aust-Agder fylkeskommune 2000), s. 44f.

Det hadde vært fint om en eller annen ville kontrollere den stanga på Holmenkollen, og – er det er slik jeg tror – gi en liten tilbakemelding her i avisen! Vil det bli tatt vare på?