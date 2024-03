Vi har Aquarama - et badeland. Det er bra! Kanskje bedre? For man kan renne i sklier, sitte i badstua, ta kaldkulp og mer til. Og alt dette er for alle, som har råd. Aquaramas slagord; Ett sted. For alle, har en syrlig bismak med seg. Det er ikke for alle, kun de som har god råd.

For ett års abonnement i Aquarama koster det 6600 kroner for voksne og 5700 kroner for barn. Når man ser de hinsides prisene er det naturlig å prøve å finne grunnen til at det er slik, prøve å forstå og forsvare. Da er det naturlig å tenke at de er et kommersielt foretak, rettet mot å tjene penger, og kun det. Men slik er det ikke med Aquarama. Kristiansand kommune er medeier.

Dyreparken, betydelig større, med et bredt spekter av underholdning og opplevelser er privateid, de har kun ett mål; å tjene penger. Likevel er Dyreparken for alle. Et årskort i Dyreparken koster 2149 kroner for voksne og 1999 kroner for barn.

Aquarama er delvis eid av kommunen, det vil si oss. Burde ikke vi gjort som Dyreparken? Tjene penger på høye priser på dagsbilletter til turistene og andre engangsbesøkende, og redusert prisene for byens innbyggere?

Dersom Aquarama hadde kostet det samme som Dyreparken ville det kostet 345,6 kroner i måneden for ett barn og en voksen. Aquarama koster 1025 kroner i måneden for ett barn og en voksen, da med 12 måneders binding. Uten binding koster ett barn og en voksen 1400 kroner for 30 dager.

Vi vil ikke renne i sklier, sitte i badstua eller ta kaldkulp. Vi vil gjerne ha råd til å bade, svømme. Dyreparken kan stå for underholdning og opplevelser, kommunen kan stå for et badetilbud med svømmeopplæring, trim og hygge. Det har gunstige effekter for helse og vil være i det offentliges plikt og alles interesse.

Kommunen må ta ansvar, enten gjennom å oppfylle slagordet til Aquarama, eller gjennom et annet badebasseng et eller annet sted for alle.