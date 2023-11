Vi har fått gode veier i store deler av fylket, ihvertfall langs hovedveiene E39 og E18. Ser vi på de to hovedsykehusene i Arendal og Kristiansand, er det tungvinte og til dels eldre bygninger som trenger masse ressurser for å følge med tiden. Likeså er beliggenheten lite egnet for å møte framtiden. Problemer med helikopter i tettbygd strøk, parkering etc. Som sagt er veistandarden god, så kjøring etc langs europavei-aksen går fort.

Ser for meg et nytt, moderne sykehus beliggende i området Kjerlingland. Her er gode områder, greit for helikopterfrakt. Likeså god parkering bør lett kunne etableres. Å ha to tungvinte sykehus som begge er forholdsvis store, er veldig ressurskrevende. Jeg er klar over at vi snakker om store summer som engangssum, men i det lange løp tror jeg det ville være regningsvarende. Tror også kvaliteten for ansatte ville bli vesentlig bedre, og dermed mindre sykefradrag. Ønsker at politikerne skal ta tanken seriøst opp.