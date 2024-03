Jeg tror vi er mange som i dag er fylt av et stort alvor. Mange som i dag bærer på den tunge vissheten om at en familie har opplevd det utenkelige, det verste som kan skje. Alvoret slår meg i løpet av de første sekundene etter at jeg har våknet – vissheten at noen har mistet det umistelige.

I dag tenker jeg på de gangene jeg har måttet bringe budskapet om død til et foreldrepar, til et hjem og en familie. Bringe budskapet som forandrer liv for alltid. Jeg tenker på de gangene en liten kiste har fylt kirkerommet med sitt tunge nærvær. Jeg tenker på kjøreskolelæreren min fra mange år tilbake. Han som brukte livet sitt på å lære unge mennesker å kjøre forsiktig og ansvarsfullt. Som barn hadde han lekt med ball med broren sin, da broren løp etter ballen ut i veien og med ett ikke var mer. Jeg tenker på hen som nærmer seg 60 år, og som skriver på en bok dedikert til den broren hen mistet som barn. Mens noen nå har fått revet vekk illusjonen om at barna er trygge, illusjonen om at vi kan sende ungene på skolevei om morgenen og alltid vente dem hjem igjen, er det andre som lever med dette alvoret hver dag. Som lever med dødens avtrykk i sine hverdager. Lever med vissheten om og erfaringen av at livet er skjørt. Like skjørt hver dag.

Siden jeg flyttet til byen i 2022, har jeg kjent på frykten over skoleveien til barna våre. Kjent frykten i magen hver gang jeg er på veien samtidig som skolebarn-toget går langs smale, trafikkerte gater. Frykten for at noe skal skje. Jeg ser syklende barn, gående barn, glade barn og et veitrafikkbilde som krever mer aktsomhet og fokus enn hva man kan forvente av både barn og bilister. Jeg ser og vet hvor små marginene er. Jeg ser ansvarsfulle barn som krysser veien over hvite striper. Jeg ser fortau som er for smale for barn som sykler tre i bredden mens de snakker sammen om løst og fast. Andre steder finnes det ikke fortau, og jeg har ofte undret meg over hvordan dette kan gå bra. Med travle bilister som skal rekke jobb og tungtrafikk som skal frem til byggeplasser. Med barn som er nettopp barn – tidvis uoppmerksomme, og som kan la seg distrahere over det en venninne forteller eller det de finner i veikanten. Jeg kjente det i magen også i går morges på vei forbi skolebarna. Det var før jeg visste om ulykken, men like fullt kjente jeg frykten i magen. Hvordan kan dette gå bra hver dag? Med så små marginer er det bare et tidsspørsmål før det ikke lenger gjør det.

Vi er mange som er alvorstunge og tankefulle i dag. Barna våre har fått et møte med døden. Jeg kan ikke lenger og med samme troverdighet si til dem at det er de gamle som dør, de som har levd lenge, de som visner som blomster om høsten. For vissheten om dødens virkelighet og nærvær ble med ett del av også de yngstes liv og erfaringsverden. Og som så mange ganger før får jeg lyst til å stoppe bilførere og minne dem om dette. Stoppe tungtrafikken og gå innom kontorene til de som tillater tunge lastebiler i smale gater på tidspunkter hvor skolebarn ferdes. Minne om at det finnes familier hvis liv ble forandret for all fremtid. Fortelle om fravær som blir formativt og livsdefinerende for søsken som lever videre. Minne oss alle om alvoret. Om det alvoret som er der hver dag. Like tungt, like reelt, selv på de dagene hvor illusjonen om trygg hverdag og normalitet fyller de av oss som har vært heldige.

I dag kjenner vi alvoret. Vi trenger ikke påminnelsen. Vi er rykket ut av hverdag og travelhet. Både sjåfører og skolebarn er fylt av alvor i dag. Men det vil komme dager da noen av oss glemmer og tar vår tilflukt til illusjonen igjen. Derfor trenger barna våre en skolevei som er trygg. En skolevei som lar dem være barn. En skolevei som tåler sjåfører som er menneskelige. En skolevei som i sin utforming vitner om at vi tar livet på alvor, og at vi vet at det er skjørt. Like skjørt hver dag.