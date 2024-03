Det er ingen fysisk skille mellom bilveien og fortauet barna må gå på langs mye av den kilometerlange strekningen. Fartsgrensen er 50 km i timen. Fotgjengere må krysse bilveien flere ganger fordi det er bare fortau på én side av veien, og fortauet bytter side flere steder.

Det er nærmere 500 leiligheter i bebyggelsen på Øvre Slettheia som ligger slik at barna som bor i dem ikke må krysse en eneste bilvei for å komme til og fra skolen i dag, og de som ikke bor i blokkbebyggelsen har stort sett ikke mer enn én vei å krysse, en vei med langt mindre biltrafikk enn veiene lengre ned på Slettheia.

Skolen som barna på Øvre Slettheia skal overflyttes til har ikke plass til dem uten en total ombygging heller. Elevene det er snakk om er første- til fjerdeklassinger, Øvre Slettheia skole har vært en nærskole med kun de laveste trinnene nettopp for at de yngste barna i skolekretsen skal slippe å gå lengre. Og gå til skolen gjør de, fordi det er færre biler her per familie enn i mange andre deler av kommunen.

Når alle andre hensyn til barna i min kjære bydel ikke har veid tungt nok til at nærskolen skal opprettholdes har jeg ikke store forhåpninger til at deres sikkerhet på vei til og fra skolen skal påvirke politikerne fra de mer velbeslåtte deler av kommunen som bestemte å legge skolen ned.

Jeg nevner det likevel.

Vi har et boligområde hvor barns trygghet mellom skole og hjem har vært bra, og skal bli vesentlig forverret etter skolenedleggelsen. Jeg unner ingen noe sted å oppleve marerittet som ble virkelig i Torridalsveien denne uken. Hvilke tiltak har kommunen tenkt å iverksette det for å hindre at det skjer her og hvor mye av `besparelsen` fra skolens nedleggelse vil gå til det?