Hvor oppsto lokaldemokratiet, Skisland: Søgne eller Kristiansand?

Gro-Anita Mykjåland (Sp) sier i et intervju med Fædrelandsvennen 25.02 at hun er forundret over at ordfører Jan Oddvar Skisland har åpnet for å saksøke staten hvis regjeringen vil høre innbyggerne i Søgne og Songdalen om oppløsning av Kristiansand kommune.