Det er mange eksempler på dette - og la meg ta ett av de nyeste bruddet som er avdekket ovenfor de mest "sårbare" av de som virkelig trenger hjelp, oppfølging og støtte. I tiden 6 -15 november 2023 førte Statsforvalteren tilsyn med Ringåsen avlastningshjem som er for 12 brukere, de fleste er under 18 år. Statsforvalteren undersøkte om kommunen sørger for at barn i barne - og avlastningsboliger får habilitering og opplæring i samsvar med de aktuelle lovkrav som sørger for at barna får trygge og gode tjenester.

Konklusjonen fra Statsforvalteren var "tindrende klar". Kristiansand kommune stryker med karakteren - lovbrudd. Dette viser at det politiske flertallet med Høyre-ordfører Mathias Bernander og varaordfører Charlotte Beckman Finnestad fra KrF, har en stor jobb å gjøre for at helsesektoren i Kristiansand skinner - slik den må gjøre.