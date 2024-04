For meg er USA et fremmed land. USA mener seg å stå for er frihetsverdier. Deres konstitusjon gir individet formell frihet og likeverd, men samtidig hersker reell ufrihet og mangel på likeverd.

Dette gapet mellom den formelle visjonen og virkeligheten, fører til et krav om forandring hos det store flertall. Bare en sosialistisk utviklingsretning kan bli en bro over gapet. Bernie Sanders pekte i noen grad på en slik vei.

Men i USA blir den reelle motsigelse overskygget av en motsetning mellom "konservative" og "liberale". En sosialistisk vei kan verken være "konservativ" eller "liberal" i og for seg.

Vi har i USA spennvidden mellom en liberal og dekadent underholdningskultur på den ene siden og sterke kristelige strømninger på den andre siden. Men som det er med motsetninger, så er det slik at jo sterkere motsetningene er, jo større grad er det av sammenfall mellom de to sidene.

Når Trump utgir en egen bibel designet for sin valgkamp, så kan ikke det vitne om noe annet enn en mangel på pietetsfølelse overfor kristendommen. Kristendommen blir gjenstand for et smakløst politisk misbruk, show og spetakkel.

Så vil det som former seg på den andre siden av kulturfronten også bli merket av motsetningenes sammenfall ved at paroler om "toleranse", "inkludering" slår over i sin motsetning og blir til intoleranse og ekskludering og at selve sekulariteten blir opphøyet til en kvasireligion.