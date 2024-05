Ålesund kommune nekter alle deres skoler å heise regnbueflagget under Pride i år. Kommunalsjef i samme kommune, Hildegunn Pedersen, sier at enkelte innbyggere synes Pride-flagging på skoler er problematisk.

Problematisk for hvem? Det er ikke lenge siden det var terrorangrep mot det skeive miljøet, og man så en økning i anmeldelser av hatefulle ytringer. Hvis det er noen det er vanskelig for, så er det skeive som ikke blir møtt med toleranse og inkludering. Det er ikke problematisk med flagg, men heller med disse innbyggerne som mener det er vanskelig når skolene markerer mangfold og likeverd.

Vi kan ikke bygge et varmt og trygt samfunn med plass til alle uten disse verdiene. Et argument er at skolen skal være en nøytral arena. Men er man egentlig nøytral når man velger bort flagget som representerer frihet for en stor mengde mennesker? Nøytral betyr ikke fri for verdier. Å kunne elske hvem man vil er en grunnleggende menneskerettighet, og skolen skal lære elevene om respekt for hverandre.

Det at man som skole velger å lytte til høylytte og sinte foreldre sender et signal, både til voksne og barn. Vi synes det er urovekkende at noen foreldre får gjennomslag fordi de ikke er åpne for å fremme mangfold med en offentlig synlighet av flagg.

Linda Hamre Borgan

Dessverre så er det ikke alle barn som vokser opp med en trygghet i sitt eget hjem om at det er rom for at de kan være den de er. Mange føler på skam. Her spiller skolen en viktig rolle i samfunnet vårt når det kommer til å fremme verdier og holdninger som viser at det er plass til alle.

Ålesund kommune gjør ikke akkurat målet om et inkluderende samfunn noe bedre med avgjørelsen om å nekte skolene å heise flagget. Heldigvis finnes det rektorer som har ryggrad: Hallgeir Buset går mot kommunen og flagger likevel. Alle andre rektorer i Ålesund bør følge etter.

Å se sin skole heise regnbueflagget er vi helt sikre på at betyr mye for mange. En følelse av at de har lærere og skolen i ryggen - som støtter at de får være akkurat den de er.

Det kommer tydelig frem i kommentarfeltene rundt i media at mange mener at barn og Pride ikke hører sammen. Vi er uenig. Det er klart dette angår barn. For det er barn som har to pappaer eller to mammaer, og det er barn som er skeive. Eller om det er andre i familien eller venner som er det.

Malin Ali

Det kommer stadig argumenter om at det er politisk, og om alt «FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold» står for. Ingen trenger å være enig i alle standpunktene til foreningen for å være en som sier JA til å heise flagget. Helt uavhengig av FRI så kan du se på flagget som at man støtter kampen mot diskriminering og brudd på skeives rettigheter. Det er respekt, toleranse og alle sin rett til frihet. Hører ikke det hjemme på skoler?

Ingen barn eller voksne kommer til å ta skade av å se flagget vaie, eller av å lære om menneskerettigheter og mangfold.

Vi bør heller være redde for at begrepet «nøytral» blir normalisert i sammenheng med menneskerettigheter. La oss stå sammen for å trygge alle som lever under regnbuen.