Han påpeker at for oss som er bosatt her sør, så er ferje til Hirtshals og tog videre derifra et vel så godt alternativ som å dra via Oslo. Jeg er helt enig med Aurebekk. Men; samarbeidet mellom Colorline og den danske jernbanen kunne vært bedre.

Colorlines avgang kl 08 har beregnet ankomst i Hirtshals klokken 11.15. Toget fra Hirtshals og sørover går 11.29. Rekker man ikke dette toget er det en time til neste avgang.

Jeg er enda ganske rask til bens, og når jeg står klar og kommer meg fra borde med en gang porten åpnes og nærmest løper gjennom tuben inn til ankomsthallen og videre til togstasjonen, rekker jeg så vidt 11.29 avgangen hvis båten er i rute, - ellers ikke. Hadde jeg reist med små barn eller vært dårlig til bens, hadde jeg måttet vente 1 time til neste togavgang.

Det hadde vært å håpe at Colorline i samarbeid med danske togselskap kunne finne en bedre løsning på korrespondansen mellom båt og tog for de av oss som ikke ønsker å reise videre med bil.