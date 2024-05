For en fersk forskningsrapport viser assosiasjoner med dårligere helse. Det har ikke vært kjent at tungtrafikken transporterer 5 til 6 ganger så høy vekt som personbiltrafikken, ei heller at det nå dokumenteres særdeles høy dekkslitasje. I tillegg kommer partikler fra bremsebelegg, clutch og asfalt.

De fleste vet at en elbil veier mer og derfor sliter mer dekk. '5-6 ganger så høy vekt' baserer seg på målinger gjort for noen år siden, der tunge biler utgjorde 20% av totalt antall kjøretøyer (maks. målte andel). Snittvekt for personbiler/tunge kjøretøy: 1,75/40 tonn. Tungt kjøretøys øvre grense: 100 tonn. Gis tunge biler batteridrift, øker forskjellen med 27 %.

Tungtrafikken er motoren I samfunnet: Takstein, biler, melk, kraftfôr og søppel, og så resten da. Denne kjøretøygruppen er samfunnet helt avhengig av, og 'dør til dør-transporten' gjør det ikke lett for jernbane/sjøtransport å konkurrere. Vi kan vanskelig stoppe varene fra å bli fraktet rundt, men kan lettere legge til rette for at forurensingene blir minst mulig.

Dekk-/asfaltslitasjen fra tunge kjøretøyer er uforestillbart høye, og skyldes friksjonen mellom dekket og underlaget. Ser en på et enkelt lastebildekk, og hvor mye gummi som slites bort pr år (75000 km), ligger dette på ganske nøyaktig 10 kg. Hvilket for et modulvogntog vil gi 300 kg bortslitt gummi (omgjort til partikler) årlig.

Partikkelmessig, vil de minste plastpartiklene (gummi regnes som plast) være på størrelse med et virus, altså 100 nanometer. 1 nanometer er 1 milliondels millimeter. Dette smårusket ser man ikke, og de blir dessverre – avhengig av temp., fuktighet og vind – til svevestøv.

Dekk gir en ufattelig og hinsides høy 'partikkelproduksjon', som vil motvirkes ved bedre veier. Tungtrafikken gir minst forurensing ved liten stigning, slakest kurvatur og jevnest mulig fart. Partikkeltilvirkningen øker ved oppbremsing/akselerasjon, i kurver, og som nevnt; ved stigning.

Kurver øker dekkslitasjen ved at dekkets anleggsflate dreier seg om seg selv (null dreieslitasje ved kjøring rett frem). Hva 2/3 feltsvei og 2-feltsvei, med midtdeler vil kunne forårsake, kan lettest illustreres ved vogntoget som på E18 øst for Tvedestrand i østgående retning fikk stopp. Her er ett felt i hver retning adskilt med midtdeler. Der er noe stigning i motsatt retning, men 2 kjørebaner her, ville illustrativt, vært til null hjelp. Hendelsen fant sted øst for den nye motorveien Arendal-Tvedestrand, og brakte med seg kilometerlange køer og flere 'følgeproblemer': Brøytebiler innelåst i kø, elbiler tomme for strøm etc.

Tungtransporten, busser iberegnet, vil ha en direkte gevinst, både i tid og forbruk hvis rask vei er gjort tilgjengelig. Flere personbilkjørere vil derved ta buss. Kollektivtransporten Stavanger-Oslo har allerede fått et stort oppsving, og fulle busser er ikke en sjeldenhet.

Dagens største utfordring er forurensinger, som vil kunne reduseres med bedre veier, for vi kan vanskelig stoppe varene fra å bli fraktet dit de skal. En ny forskningsrapport fastslår assosiasjon mellom plastpartikler i avleiringer i blodbanene, og økt sykelighet (videre forskning på sammenheng er i gang).

Med bakgrunn i at det er et uttalt mål å redusere plast, microplast og nanoplast til vanns, luft og natur, er det bemerkelsesverdig at ikke miljøorganisasjonene krever europaveien mellom Oslo og Stavanger bygget så rett som mulig, med så liten stigning som mulig og med 2 felt i hver retning, for dette går direkte på å redusere forurensende partikler. I stedet bytter de til seg en masse farlige partikler mot at litte grann natur (prosentvis lite) skal stå urørt.

Vei av en standard der kurver og stigninger er gjort slake, vil være mer bærekraftig enn det motsatte, og så får fartsgrensene bli det som er hensiktsmessig. Våre etterkommere vil laste dagens veibyggere/planleggere for å ha byttet bort minst forurensende vei mot ørlite grann natur, hvor konsekvensene blir helseskadelige partikler i et uanselig stort antall. Og som vil ødelegge våre liv.

Målingen hvor ett lastebildekk fikk målt vekkslitt gummi til 10 kg, ble gjort I april 2024, hos dekkforhandleren Firststop Mandal: Et nytt dekk og et dekk nedslitt til minste lovlige mønsterdybde av samme sort, ble veid og sammenlignet.