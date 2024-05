Palmesus er et imponerende arrangement, med 14 heltidsansatte, 600 prosjektjobber og hele 3700 sommerjobber. Anslagsvis 72% av publikum er tilreisende. En PwC-rapport fra 2019 konkluderte med enorm verdiskapning utenfor arrangøren. Inntrykket er riktignok at stadig mer av omsetningen de siste årene skjer innenfor rammene av Palmesus og skaper overskudd for festivalen, ikke for bedrifter i kommunen.

Nedsiden er heller ikke ubetydelig. Vi har kanskje 60 sommerdager som frister mange til å bruke Bystranda. Når Palmesus beslaglegger området i 10 dager, er det faktisk en ganske stor andel. Kontrakten forteller at fremover blir et større areal sperret av i flere dager av HMS-hensyn. Palmesus er liv og røre, men også fyll, bråk, søppel, do-køer, og avsperrede områder.

Hva er så markedsprisen for eksklusiv bruk av Bystranda 10 dager i juli? Administrasjonens forslag er omtrent 1 million kroner, som er under 1 prosent av omsetningen til Palmesus. Arbeiderpartiets forslag betyr nesten 2 millioner kroner i leie, eller omtrent 1,5% av omsetningen. Det vil undre meg om det finnes næringsdrivende som ville sett seg fornøyd med leieinntekter på så lavt nivå.

Det fremstår ikke som troverdig når ledelsen i Palmesus blir overrasket over at noen kan foreslå leiepris på 1,5 % av omsetningen. I følge Fevennen har Palmesus-sjef Leif Fosselie bekreftet at festivalen er i dialog med Bærum kommune om å flytte dit, på grunn av det han kaller for et «sjokkvedtak» i areal- og miljøutvalget.

Leieprisen kan være en fast sum som foreslått, som en del av omsetningen, som en del av overskuddet eller en kombinasjon. Det er kjedelig om festivalen flytter, men Fosseli gjør det jo langt lettere å ønske festivalen lykke til på en annen strand. Underprisingen av Palmesus er i realiteten en form for sponsing.

Skal kommunen sponse konserter og kultur må det vurderes opp mot andre arrangement. Og det må vurderes om det er kommersielle arrangører med mange millioner i overskudd som skal sponses.

Basketballbanen i Tresse trenger 1-2 millioner for en skikkelig oppgradering – la oss bruke første års økte inntekter til denne oppgraderingen.

Økt leie er rimelig, så gjenstår det å se om strategien med truslene om flytting fører frem. Saken avgjøres av bystyret den 29. mai.