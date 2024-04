Som samfunn trenger vi hver og en inn i fremtidens arbeidsstyrke. Enda viktigere er det for den enkelte å være i jobb. Å være en del av fellesskapet og kjenne at man bidrar, bedrer helse og livskvalitet. For noen er helsen slik at man ikke kan jobbe. Da er det bra med velferdsordninger som sikrer inntekt. Samtidig er det grunn til å tro at mange kan jobbe videre helt eller delvis dersom utdanning og arbeidsliv er mer tilpasset deres behov. Forskning fra NAV peker på at arbeidslivet i dag stiller store krav til kompetanse, sosiale ferdigheter og effektivitet. Kravene kan være vanskelig å oppfylle for personer med helsemessige og sosiale utfordringer.

Det er krevende å endre de store trendene i arbeidsmarkedet. Agder fylkeskommune og NAV Agder jobber målrettet med å få flere kvalifisert for arbeidslivet. Dette er en av de viktigste jobbene vi gjør. Vi erfarer at vi gjør den best når vi jobber sammen. Det gode samarbeidet gir resultater. Ungdom som står i fare for å falle utenfor før de i det hele tatt har begynt i arbeidslivet, får nå flere muligheter.

Ungdom som står i fare for å falle utenfor før de i det hele tatt har begynt i arbeidslivet, får nå flere muligheter.

Tett oppfølging av ungdom

Noen ungdommer trenger mer tid, trygghet og fleksibilitet når de skal finne ut av hva de vil bli. Jobbskolen i Kristiansand er et samarbeid mellom NAV, fylkeskommunen og kommunen, som i flere år har gitt livsviktig tilbud til denne gruppen. Tilsvarende tilbud finnes også i Lister og Lindesnes, og ble i fjor også opprettet i Arendal og Grimstad. Ungdomsgarantien som trådte i kraft i 2023, skal sikre tett oppfølging og samordning av hjelpen fra NAV, støtte til utdanning og helsehjelp for dem under 30 år. Vi samarbeider også forebyggende, ved at enkelte ungdommer får tett oppfølging fra ungdomsveiledere mens de er i opplæring.

Fleksibel opplæring for voksne

Siden 2017 har Agder fylkeskommune deltatt i et nasjonalt forsøksprosjekt, ved navn MFY (Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring). Bakgrunnen er å gi mennesker i utenforskap en ny sjanse, ved å utvikle en ny opplæringsmodell for yrkesfag for voksne. Karriere Agder har ledet prosjektet på vegne av Agder fylkeskommune. I MFY foregår opplæringen først og fremst ute i en bedrift. Resultatene er svært oppløftende: Hittil har 80 personer gjennomført og bestått fagprøve. De aller fleste av disse er nå i jobb. Over 200 er aktive i prøveprosjektet i dag og to av tre kommer fra NAV. Samarbeidet mellom NAV og Karriere Agder sikrer god oppfølging av deltakerne. Ved å tilby fleksible og individuelt tilpassede opplæringsløp, som bygger på medbrakt kompetanse, fullfører flere utdanningen. Bedriftene og opplæringskontorene er viktige samarbeidspartnere her.

Ny fast ordning

Fra august trer den nye opplæringsloven i kraft. Nå skal videregående opplæring bedre tilpasses ungdom og voksnes ulike behov, erfaringer og livssituasjon. Fullføringsreformen gir utvidet rett til videregående opplæring som varer livet ut. Du bruker den tiden du trenger for å fullføre og bestå. Målet er at alle skal lykkes med utdanning og arbeid.

Videregående Opplæring for Voksne (VOV) blir nå hovedmodellen for opplæring for voksne. Den nye ordningen bygger på erfaringene fra MFY og gir voksne mer fleksibilitet i å fullføre utdanning. Den passer også godt for flerspråklige, fordi språktreningen blir en naturlig del av opplæringen.

Det er mye som ligger til rette for mer samarbeid om utradisjonelle løsninger. Samtidig er lovendringer og nasjonale satsinger av liten betydning hvis vi ikke klarer å sette det ut i konkrete tiltak, som hjelper unge og voksne til varig og trygg tilknytning til arbeidslivet.

Utenforskap = ubrukt ressurs

Unge som faller utenfor, er en stor ubrukt ressurs. Det samme gjelder for voksne som står utenfor arbeidslivet. Vi er godt i gang med dette arbeidet, sammen med kommuner og arbeidsgivere. Skal vi lykkes med at både ungdom og voksne i Agder fullfører utdanning og skaffer seg varig tilknytning til arbeidslivet, må vi videreutvikle et godt og bredt samarbeid – sammen finner vi gode tilpassede løsninger.