Hvor lenge har ikke den norske regjeringen med statsministeren og forsvarsministeren hørt bønnen om å få påfyll av livsnødvendige antiluftvåpen. Nå ser vi resultatet av myndighetenes sendrektighet. Det ukrainske forvaret må trekke seg tilbake og etablere nye forsvarsstillinger.

Alle vet at Norge har forsvarsindustri. Vi har NAMMO og vi har Kongsberg-gruppen med egen militær produksjonsavdeling. Ingen skal komme og fortelle at det ikke kunne ha vært gjort noe med å hjelpe Ukraina for lenge siden. Kan fagre ord om at en støtter et land i krig føre til at krigen vinnes, eller er det våpen og ammunisjon som må til?

Har statsministeren og forsvarsministeren vært nær frontlinjen i Ukraina og opplevd hvordan de har det og hva de står overfor?

Produksjonen av både ammunisjon, granater og raketter kunne for lengst vært i gang. Og det vet myndighetene så inderlig vel. De er seige som sirup med å få slike ting i gang. Jeg forventer at myndighetene nå reagerer i hurtigtog-hastighet og får produksjonen i gang umiddelbart så både det norske forsvaret og ikke minst Ukraina får store mengder av både ammunisjon, granater og rakettene som de så sårt tenger, og også våpnene. Aller helst skulle Ukraina hatt dette for mange måneder siden. Nå må produksjonen komme i gang så Ukraina har noe å forsvare seg med.

Jeg er klar over at andre land har vært like trege, men det er ingen unnskyldning for Norge. Jeg er mektig frustrert over at land som Norge ikke har gjort mer for å få produsert og levert så mye som mulig av våpen og alle typer ammunisjon og at de har vært så inn i granskogen handlingslammet. Nå må dere for alt i verden se til å våkne opp av vinterdvalen å få gjort noe før det er for sent å hjelpe Ukraina. Vinner Russland denne krigen så er det sendrektighet som blant annet har vært årsaken til det og det er mer enn flaut for Norge som nasjon.

Innlegget er forkortet. Red.