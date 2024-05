Jeg har lest nå siden de kom opp for 4-5 år siden at det er 3 minutter til Gartnerløka med 1 k. Og til overskrift står det jøretid.

Dette er egentlig positivt for meg som har dysleksi. Men hva med å gå over til noe mer positivt – her kommer noen forslag:

«Ha en fin og god dag»

«Jeg elsker Kristiansand» (bruk et hjerte)

«I dag blir det sol sol sol»

«I går vant Start 3-1»

«Nå er Siloen åpnet»

«Elbil-eiere, kjør i kollektivfeltet, du er ikke i Oslo»

Og av og til kan det komme opp at det er 3 minutter til Gartnerløka.

Og 3 timer til Sandnes.