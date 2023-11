Terrororganisasjonen visste at Israels svar på blodbadet som de forårsaket ville bli et massivt gjengjeldes-angrep, som fortsatt er på gang. Varslet de egen befolkning så de kunne komme seg bort? Nei, det måtte Israel Defence Forces (IDF) gjøre. De har bygd opp tunellene sine under de tett befolkede områdene, og under mange av sykehusene og skolene. Terrororganisasjonen visste at disse tunellene ville være det overordnede målet for IDF, og at mange sivile ville bli drept i disse angrepene. Informerte de sin egen befolkning? Nei de brydde seg ikke. Hjalp de sin egen befolkning å flykte sydover når IDF begynte angrepene og de visste at mange sivile ville dø? Nei de prøvde isteden å holde innbyggerne tilbake. De bruker ambulanser til å flytte terroristene sine rundt i områdene, noe som svekker vernet til de virkelige ambulansene. Bryr de seg? Ikke i det hele tatt. De har ikke bygget et eneste tilfluktsrom til sivilbefolkningen, mens terroristene selv sitter gjemt i tunellene. Der har de store lagre av drivstoff, mat og medisiner. Deler de med sivilbefolkningen som lider oppe på bakken? Selvfølgelig ikke.

Slik kunne jeg ha fortsatt. En terrororganisasjon som Hamas, eller IS for den saks skyld, har ingen sympati for kvinner eller barn. Det eneste som betyr noe for slike grupper er målet, enten det er å ødelegge Israel eller opprette kalifatet. Det mange ikke ser er at Hamas er interessert i store sivile tap og legger bevisst opp til dette gjennom krigføringen sin. Bilder av drepte og sårede barn treffer oss rett i hjertet og det er målet til Hamas. Store demonstrasjoner verden rundt mot krigen i Gaza viser at terrororganisasjonen lykkes med denne taktikken. I Hamas øye er tusener av sivile tap en akseptabel pris å betale for å vinne propagandakrigen. De kunne ikke bry seg mindre. Og på toppen sprer antisemittismen seg med angrep på synagoger og jøder. Dette er også i Hamas interesse.

At en organisasjon som Hamas ofrer egen sivilbefolkningen for å oppnå sine internasjonale propagandamål er uten sidestykke. Uansett hvor forsiktig IDF går fram vil det bli sivile tap og IDF, som en disiplinert hær, prøver virkelig og reduser sivile tap. De tusener av sivile som er drept er terrororganisasjonen Hamas ansvar og bygger på en strategi hvor sivile liv ikke betyr noe som helst. Angrepet på Israel den 7. oktober underbygger dette, hvor forsvarsløse sivile ble slaktet for fote, gamle, kvinner og barn.