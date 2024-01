Statsforvalteren har allerede svart på disse påstandene første gangen de ble fremmet. Men Mosvold Knutsen forstår øyensynlig fortsatt ikke at man ikke kan spise penger. Penger gir heller ikke spesielt varme hender, eller gode kommunale ytelser, hvis man ikke er i stand til å omsette dem i gode tjenester.

Den som er i fare for å falle for Mosvold Knutsens billige retorikk, kan selv lese hele Starsforvalterens svar på kommunens hjemmesider. Der kommer helheten frem.

Essensen er som følger:

1. Søgne og Songdalen blir IKKE rikere av å stå alene.

2. Om noe, så er det sentrum som sponser Søgne og Songdalen. Ikke omvendt.

Hvorfor forteller ikke fvn eller KRS om dette, spør Mosvold Knutsen? Fvn og KRS er nyhetsformidlere. De bringer nyheter, ikke for lengst tilbakeviste misoppfatninger. Skulle fvn skrevet om dette, så måtte det eventuelt vært en sak om at reverseringsgjengene fortsatt ikke forstår, og fortsatt ikke vil høre på fakta. Og det er strengt tatt ingen nyhetssak, selv om det kanskje burde vært det? For litt for mange har kanskje valgt å tro på en grov fordreining av virkeligheten.