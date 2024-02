Det har vært en nødvendighet for liv som vi har tatt for gitt. Det har da også vært tilgjengelig for alle og i hovedsak gratis.

Skal vi i dag ha det lett tilgjengelig fra innendørs vannkraner, betaler vi en overkommelig pris for å motta vannet og for å slippe det ut igjen.

Kan vi tenke oss hvordan situasjonen ville ha vært om noen glupe politikere eller finansakrobater hadde tatt vannet på børs ? Nei, vi kan ikke tenke oss det. Ikke desto mindre ble dette gjennomført på 90-tallet for kraftproduksjon, en annen måte å nytte vannet på. Det kan være grunn til å spørre om det er en fundamental forskjell på denne bruken av vann?

Heldigvis har dette scenariet ikke inntruffet, enn så lenge. Vi hadde kloke og samfunnsbevisste forgjengere som etablerte hjemfallsretten for kraftproduksjon, i motsetning til generasjonen deretter som bragte oss i det uføre vi nå befinner oss i.

Det er ikke mangel på avisinnlegg og debatter som har passert våre øyne og ører i de senere år med bortforklaringer på hvorfor vi skal betale mer enn hva det koster å produsere strøm. Det munner ofte ut i følgende svada: «Børsmarkedet for kraft har tjent oss godt.» Hva har ikke de samme «fremsynte» menn tapt på ikke å ta drikkevannskildene våre på børs?