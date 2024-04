Ikke dermed sagt at IDF ikke gjør feil og er hevet over enhver kritikk – slett ikke.

Terrororganisasjonen Hamas får tilnærmet null kritikk til tross for at de 7. oktober startet krigen ved å angripe, drepe og lemleste mer enn 1300 sivile israelitter. Protesterer du mot Israel sin krigføring uten samtidig å forlange at Hamas frigir de mer enn 100 gjenlevende gislene de har tatt til fange, uten å forlange at de stopper å benytte sykehus, FN-skoler og andre offisielle bygninger som terrorbaser og våpenlagre, uten å forlange at de skal slutte å blande seg med sivilbefolkningen og bruke sine egne voksne og barn som levende skjold – da er du en Hamas-sympatisør.

Til deg som ønsker å få et mer balansert syn på denne konflikten – les unwatch.org. Her kunne du 9. april lese: *12 UNRWA-ansatte deltok i massakren 7. oktober *1,200 UNRWA-ansatte i Gaza er medlemmer av terroristgrupper *3,000 UNRWA-lærere var med i en Telegram-gruppe som feiret 7. oktober. *Hamas bygde en terror tunnel rett under UNRWA-hovedkvarteret i Gaza, der de skjulte et dataintelligenssenter som ble drevet av byråets elektriske strømnett.

FN og generalsekretæren Antonio Guterres kan ikke late som de er "forferdet" over denne nyheten. (Lest om dette i norsk presse - neppe!)

I «Norge i dag» 5. april kunne du lese om automatgevær, snikskytterrifler og andre håndvåpen som var gjemt i senger og puter på fødeavdelingen på Shifa-sykehuset.

Vi kommer ikke unna følgende kjensgjerning – den dagen Hamas legger ned våpnene og frigir fangetatte gisler – da blir det slutt på elendigheten – så enkelt er det.

