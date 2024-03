Det er et samarbeid som skal løfte landsdelen, og alle kommunene som er med i samarbeidet. Det går på felles mål innen infrastruktur og handel, samtidig som det er et felles bo og arbeidsmarked i kommunene som er med i Region Kristiansand.

Jeg har vært på et møte i Region Kristiansand, og det har en fin leder i Nils Olav Larsen fra Vennesla. Men nå som den nye byvekstavtalen kommer, og hele Sørlandsparken og Ikea blir murt inne med bomstasjoner, så kan jeg ikke se noen fordeler for Lillesand, Birkenes og Iveland i å være med i Region Kristiansand. Det er innbyggere fra deres kommuner som bruker Sørlandssparken ofte, og i forhold til antall innbyggere så er dere overrepresentert som brukere av Sørlandsparken.

Jeg synes at Lillesand og Birkenes burde vurdere om det er i deres interesse å være med i Region Kristiansand, hva får dere ut av dette samarbeidet, hvordan har det styrket deres kommune, og ble dere tatt med på høring når det gjaldt bom til Ikea og Sørlandsparken? Hvilke infrastrukturprosjekt er det som kommer i deres kommune, og blir det hyppigere buss mellom Birkenes og Kristiansand? Det er sikkert stas å være med i Region Kristiansand, men dere bør vurdere nøye om det er i deres interesse. Jeg mener helt klart ikke det er det, og jeg sliter med å forstå hvorfor dere kaster bort tid og ressurser på et samarbeid som ikke deler deres syn. Jeg håper derfor at dere kan komme med en tydelig uttalelse på bompengefestningen rundt sørlandsparken, som skal finansiere infrastrukturtiltak i Kristiansand sentrum og Vennesla igjennom bom som deres innbyggere skal betale for.

Jeg er oppvokst, bor og arbeider i Kristiansand, så for meg som kristiansandspatriot så er det greit dere er medlem, men jeg kan med hånden på hjerte si at jeg ikke hadde ment det samme hvis jeg var fra Lillesand og Birkenes. Dere bør ta en nøye vurdering av hva dere bruker tid og resurser på hvis handelsområdet som deres innbyggere bruker blir innegjerdet av bomstasjoner for å sikre bedre busstilbud og infrastruktur i Kristiansand sentrum. Hvordan vil dere forklare dette til deres egne velgere og sambygdinger?