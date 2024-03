Bygland Ap krev altså nasjonal eigarskap og full råderett over kraftnett, produksjon og marknad.

Om me mistar me den nasjonale råderetten, må regjeringa seie nei til EU si fjerde energipakke, heiter det i vedtaket frå årsmøtet. Eit mindretal gjekk inn for på førehand å reservere seg mot den nye energipakka.

For nokre dagar sidan vart denne saka sett på spissen då EUs energitalsperson kravde at Noreg straks måtte godkjenne den fjerde energipakka og bygge nye utanlandskablar. Jonas Gahr Støre svarte då at dette var heilt opp til norske styresmakter å avgjere.