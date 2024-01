Meget bra! I begynnelsen var beskjeden kun at det skulle bli elektronisk avstemning - uten at noe annet ble nevnt. De klager som kom på dette, nådde tydeligvis fram. Ellers ville vi stått i fare for å ende opp i samme situasjon som ved forsøket på å oppløse Innlandet fylke. Der hadde de kun digital folkeavstemning. Resultat: Et knapt flertall for oppsplitting - 50,7% - men valgresultatet ble likevel annullert. Hovedbegrunnelse: For lav valgdeltakelse. Kun 46,7% deltok. Noen tilføyde også det knappe flertallet som begrunnelse, men det er "lav valgdeltakelse" som bør være fokuset her.

Og hvorfor så lav deltakelse i forbindelse med folkeavstemning omkring Innlandet? Litt på grunn av likegyldighet, må vi anta - vi føler oss ikke så emosjonelt knyttet til et fylke - men antakelig var det mest fordi mange var utestengt på grunn av krav om BankID, som ikke alle forstår eller stoler på. Den situasjonen var i ferd med å oppstå i vårt tilfelle også. Men heldigvis trakk noen i nødbremsen før det var for sent. Nå får alle med minstealder og oppover delta.

Jeg tror neppe det blir bare ca. 51% "ja" til selvstendighet for Søgne, men blir valgdeltakelsen lav, da "tar" de oss på det. Så la oss sørge for en hei dundrende stor valgdeltakelse! Så "milevis" forbi 50%-streken at de aldri i verden kan "ta" oss på lunken valginteresse. Minst samme nivå som til et vanlig valg.

Denne gangen er det ekstra enkelt, når vi bokstavelig talt får det rett opp i hendene - i form av en digital funksjon på skjermen, eller i form av et brev m/ stemmeseddel og returkonvolutt tilsendt i posten om kort tid. Folk flest har jo stadig nesen nedi skjermen allikevel, og brevstemmerne skal som oftest uansett til sentrum minst én gang pr. uke i andre ærender - i eller omkring det lokale Post i butikk-bygget - så her er det ingen grunn til å si at det blir et ork å stemme. La oss få selvråderetten, ressursene, nærtjenestene og identiteten vår tilbake! Selvstemt er velstemt!