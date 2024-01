Særlig når bilen står innesnødd i en lun og tørr underjordisk garasje. Trygt i påvente av at entreprenøren skal komme og måke fri passasje fra parkeringskjeller via byens mange og trange bakgårder – ut til de nedsnødde gatene, der hvor politi og øvrige nødetater ber folk innstendig om å la være å kjøre.

Greit nok at man oppfordres til hjemmekontor. At skolene holdes stengt. At det er krig og elendighet i verden omkring oss, at mange nordmenn ikke har råd til mat. At de aller fleste merker dyrtiden på pungen. At hjemløse bør skaffes midlertidig husly; nå som det advares mot ekstreme kuldegrader, helt ned i tretti minus på Sør- og Østlandet.

Men bilen! Bilen!