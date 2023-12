Men det som er betryggende er at den kommer aldri tilbake, for nå skal det bygges en ny Søgne kommune på de gode verdiene og med enda bedre fokus på tjenester og beboere med ny ledelse og et engasjement som vi aldri i norsk historie har sett.

Jeg leser det er personer som er misfornøyd med eldreomsorgen og skole, da kan jeg si att jeg har en helt annen opplevelse av gamle Søgne. Jeg hadde en mor som blei dement og fikk plass så fort det var behov, og på Tangvall på demens avdelingen var det en service man aldri hadde forestilt seg En betjening som fortjener gullmedalje og som i begynnelsen hadde det meste de trengte av folk til å stelle. Det forandret seg etter noen år da vi skulle tilpasses sammenslåingen. Da begynte kutt og bemanning til et minimum. Kjøkkenet forsvant etter hvert, og maten som hadde vert i verdensklasse blei til noe jeg kaller heller dårlig å servere de som har bygget landet og kommunen.

Så over til skole i Søgne som jeg har selv gått på og mine barn, og det er bare å ta av seg hatten for rektorer og lærere, de har vært de beste man kan finne. Om det var noe man lurte på, så fikk man svar, og de tok tak og ordnet opp umiddelbart på Lunde Skole og Tinntjønn. Opplevelsen terningkast 6.

Søgne ivaretok folk og tok de nødvendige grep for de fleste. Som alle andre plasser så faller noen utenfor av div grunner dessverre. Man kan også trekke frem spesielt ingeniørvesenet vi hadde, de var i verdens klasse og ordnet opp uansett hvor og når problemene oppsto. Man tok en telefon, så fikk man beskjed ja selvfølgelig fikser vi det. I dag i storkommunen er det umulig og få tak i riktige personer, og mye er allerede i forfall ting som hadde vært ordnet med en tlf fra innbyggere.

Så fremtiden for Søgne som utkant ser dyster ut om vi ikke blir løsrevet, og folk må heller se seg rundt og ikke forføres av knapper og glansbilder fra storkommuneforkjempere som ikke ser folk, men bare tall og nummer.