Foto: Jacob J. Buchard

Dette står å lese på nettsida i avisen den 7.12. Ok. Det er bare det at byggeprosjektet ligger i sin helhet, ikke på Tangvall, men på Kleppland. Rart at ikke noen som har stelt med saken har oppdaget det, eiendommenes beliggenhet går jo direkte fram av papirene med bruksnummer og gårdsnummer – det sistnevnte 472 for Tangvall og 473 for Kleppland (til opplysning for noen: Nye nummer etter sammenslåingen – et firetall foran det «gamle».)

Mange søgninger smilte litt overbærende for rundt 20 år siden da det ble sagt at et framtidig omsorgssenter skulle ligge «sentralt på Tangvall». Men så havnet det på Kleppland. Det nyere boligkomplekset «Tangvall Park» ligger også på denne gården, den sørligste delen av bygget for øvrig på samme sted som den tidligere Klepland skole.

I min oppvekst var det å bomme på gårdsgrensene ikke særlig ærefullt. Å ikke vite gårdsnavnet var umulig, det var jo ens egen postadresse. Dessuten var vi gutter som bodde på en bestemt gård, veldig patriotiske nettopp i forhold til den. Så vi visste nøyaktig hvor grensene (kalt «strengen») gikk.

En god del av «vi» guttene på denne gården, gikk noen ganger til det vi kalte krig mot «de» guttene på en annen, alt avtalt i skolefriminuttene på forhånd: våpen, tid og sted. Slikt var nokså vanlig den gang, har jeg funnet ut i ettertid, også for områder i byene: Eldre mannfolk både i Mandal og Kristiansand vet nok godt om det. «Krig» – dette forferdelige ordet – høres jo ille ut i vår tid, men slik var det da. Men jeg kan bare si at etterpå var vi, for vår del i alle fall, akkurat like gode venner – hånda på hjertet! (Om du da ikke bodde på «vår» gård, men holdt med gutta på nabogården.)

Ja visst, det kan være vanskelig å holde styr på disse gårdsgrensene, ikke minst mellom Tangvall og Kleppland. På et lokalt nettsted har jeg en større artikkel med nøyaktig kart over gårdgrensene i sentrale strøk av bygda, men tilsynelatende til liten nytte, selv om den er publisert flere ganger: Søgne Legevakt (Kristiansand Legevakt Tangvall) i Rådhusveien 1 ligger forresten heller ikke på Tangvall, men på Kleppland (dog hårfint). På nettstedene kan dette godt rettes opp: «Søgne Omsorgssenter ligger på Tangvall (..)» opplyser for eksempel Kristiansand kommune. Det gjør det altså ikke.

(Om noen stusser på skrivemåten min for Kleppland – den doble –p-en: Ingen her uttaler navnet som Klepland, da nødvendigvis med en lang –e-. Trolig er dette en gammel dansk skrivemåte som henger igjen: O. Rygh: «Norske Gaardnavne» (1912) forklarer navnet med at det kommer fra en «klepp», en haug, trolig Solåsen (?), sentralt på gården.)