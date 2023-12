I august i år innledet forestillingen Folkelig kraft konsertsesongen i Kilden teater og konserthus. Det ble et musikalsk mestermøte der Kristiansand symfoniorkester møtte det beste Agder har å by på innenfor folkemusikk. Dette er et glitrende eksempel på at kultur forener og utvisker grenser. Kultur knytter mennesker sammen og sikrer felles møtesteder. Den er viktig for deltagelse, kreativitet, mangfold og dialog. Agders rike og unike kulturarv er viktig for oss som bor her, for næringslivet og for de som kommer på besøk.

Betydningen av kultur og idrett for oss som enkeltmennesker kan ikke måles i kroner og øre. Likevel har vi lyst til å synliggjøre noen tall for å vise bredden av kulturtilbudet vi bidrar til. Den største delen av vårt budsjett for kultur og kulturarv går til breddesatsing i hele Agder.

Totalt skal Agder fylkeskommune bruke over 175 mill. kroner på kultur, idrett, frivillighet, kulturminnevern og kulturturisme i 2024. Vi gir tilskudd til hovedklassing av fullriggeren Sørlandet, til vannspeilet i Nodeviga (forhåpentligvis «grunnsteinen» til nytt formidlingsbygg for Vest-Agder-museet) og til å ferdigstille Hammeren på Næs jernverk. Vi bevilger også nye tilskudd til scenen i Fjæreheia amfi, til drift av kunstparken i Risør og til prosjektet Saltsvidd på Lista.

Like viktig som nye satsinger er Agder fylkeskommunes langsiktige satsing på kultur. Kultur og kulturelle arenaer er med på å utvikle Agder. Kultur har også sterk egenverdi, fordi den bidrar til å definere samfunnet vårt og hvem vi er.

Vårt mål er at alle innbyggere skal ha mulighet til å delta på fellesarenaer for kultur og idrett der de bor.

Her er noen av våre satsinger:

•Hvert år får Agders 39 500 grunnskoleelever oppleve minst tre profesjonelle kunst- og kulturproduksjoner. I 2023 hadde fylkeskommunen 96 produksjoner som turnerte for grunnskolen i Den kulturelle skolesekken og 30 produksjoner i videregående skole.

•I 2023 ble det godkjent 253 søknader om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet (samlet kostnadsramme på 1,5 milliarder kroner).

Totalt var søknadssummen i Agder 313,2 mill. kroner. Fylkeskommunen fordelte 120,2 mill. kroner – med en ventetid på 18 måneder (langt lavere enn landsgjennomsnittet). •I 2023 mottok Agder fylkeskommune 5,9 mill. kroner i spillemidler til lokale kulturbygg, som gjør at vi nå kan åpne for nye søknader. •Vi har ansvar for bibliotekutvikling i hele fylket vårt – viktige og inkluderende møtesteder. •Vi støtter alle kommuner som ønsker en egen frivillighetspolitikk, med et eget tilskudd på inntil 100 000 kroner. Vi deler årlig ut et frivillighetsstipend, og i 2023 har vi gitt ekstra tilskudd til frivilligheten på 10 mill. kroner.

•Vi gir tilskudd til festivaler fra Risør i øst til Flekkefjord i vest. •Vi bidrar til verdiskapingsprosjekter og bærekraftig besøksforvaltning over hele Agder, gjennom et nært samarbeid med kommunene. Vi har satt av 15 mill. kroner for å gjøre Agders kystlandskap og kystkultur tilgjengelig, gjennom en langsiktig prosjektstøtteordning. •Vi er en viktig partner når Setesdal skal ivareta sin status på UNESCO immaterielle kulturarvliste, når Knaben skal utvikle det unike gruvelandskapet som turistmål eller når det vakre kystlandskapet rundt Lista fyr skal videreutvikles. Vi er med når Vegårshei skal utvikle sitt flotte bygdetun, med å synliggjøre kulturminner som Flaksvandsbanen i Lillesand eller tilrettelegging på Furøya i Tvedestrand.

•Vi driver sentre for bygnings- og fartøyvern i Risør, Flekkefjord og Valle – praktisk bygningsvern gjennom kurs og seminarer.

•Vi gir tilskudd til mindre kulturminnetiltak og verneverdige bygg. Tilskudd er viktige for lag, foreninger og private som ønsker å ta vare på kultur- og bygningsarven.

•Vi utøver vårt eierskap i museer og kulturhistoriske institusjoner med tilskudd og kompetanse. Både Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal og Kunsthallen i Kristiansand er i våre budsjetter.

•Vi bidrar til at Odderøya i Kristiansand skal være et kraftsenter for kultur og til at regionale kulturhus i hele fylket kan gi kvalitetstilbud i sin region. •Vi deler årlig ut priser og stipend for å stimulere kunstnere, idrettsutøvere og frivillige.

Dette er noe av det vi satser på – listen kunne vært mye lengre. Vårt mål er at alle innbyggere skal ha mulighet til å delta på fellesarenaer for kultur og idrett der de bor. En sterk og uavhengig frivillighet bidrar til bedre levekår og til livskvalitet. Vi ønsker at egdene skal få delta i den kraften, gleden og nytten som frivillige lag og organisasjoner skaper. Fysisk aktivitet er et viktig bidrag til vår folkehelse.

For Agder fylkeskommune er partnerskap avgjørende. Uten dette får vi ikke realisert våre felles ambisjoner. Vi ønsker å takke alle samarbeidspartnere; kommuner, institusjoner og det frivillige Agder. Dere bidrar til å berike regionen og tilfører flere farger til vår felles hverdag.