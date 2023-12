Jeg uttrykker skam over de som sitter på «tinget» nå. Aldri har det vært så dårlig for Det Norske Folk. Aldri har Norge hatt så store muligheter til å hjelpe folk i nød, som har kommet i økonomisk uføre.

Det er helt klart at politikerne kunne lett endre på vår (innbyggerne) sin økonomiske situasjon, hvis de ville.

Begynn med NRK-avgiften som jeg blir tvangstrukket for. Jeg er pensjonert, bor i utlandet, har ikke TV. Geolokasjon sier jeg ikke får se på NRK på PC'n min – hvorfor? Jeg har utbetalt litt over 20.000 pr måned, 12 av dem bruker jeg til hus og hjem, forsikringer etc.

Jeg har begynt å faste for å spare penger på mat, inne har jeg 18 grader. Bilen står, har ikke råd å kjøre og har sagt opp forsikringen. Jeg vil ikke vise deg kjøleskapet mitt, da vil du begynne å gråte, fryseren er tom. Heldigvis har de fisk, laks, på Kiwi til ca 60 kroner. Det holder i fire dager, og jeg har gått ned 20 kg.

Støre sitter og gnir seg i henda.

God jul.

Innlegget er forkortet. Red.