«hvem er mannen i forholdet?»

«står det i ditt eller din manns navn?»

«hva jobber mannen din med?»

«er mannen din hjemme og kan hjelpe kanskje?»

«har du noen gang vært interessert i meg som mer enn en venn?»

«bare si fra om dere trenger en mann til å hjelpe dere på soverommet»

«en annen jeg kjenner er også sammen med en av samme kjønn»

«hvorfor ville ikke du være mamma?»

«du trenger ikke være så mye hjemme siden du er å regne som pappa»

«da er det vel du som skal være gravid neste gang da? For dere skal vel ha flere enn ett barn..?»

«hvem er pappaen til barnet?»

«hva skjer når barnet spør etter pappa?»

«syns alle er litt homo om dagen, er det en slags motegreie?»

«jeg er ikke homofob altså, men de kan vel holde seg for seg selv»

«er litt lei av det regnbueflagget jeg…»

«det er ikke naturlig»

Dette er utsagn som har blitt sagt til meg fordi jeg er den jeg er.

Er det ikke rart hvordan mennesker mener de har en rett til å uttale seg om andres liv? Og dette er bare fordi jeg tilfeldigvis bor med en av samme kjønn. Jeg er trygg i meg selv og den jeg er, men jeg syns det er tullete å måtte «komme ut» når noen spør hva mannen min jobber med. Men slik er det, jeg må stadig vurdere om jeg skal komme ut eller ikke, til personen bak disken, til nye kollegaer, eller til naboen.

Man blir aldri ferdig med å komme ut.

Hatkriminaliteten mot skeive har økt de siste årene, og ifølge NRK ble det levert 1090 anmeldelser hvor hat var motiv… Det er rundt tre anmeldelser hver eneste dag. Det er sinnssykt. En annen ting som er sinnssykt er at det å være skeiv er ulovlig i over 60 land. I 2024.

Jeg trenger ikke at andre heiser regnbueflagget for meg, heis flagget for kjærligheten. Jeg heiser ikke flagget for meg selv, går i paraden for meg selv, eller går med regnbuearmbånd for meg selv.

Jeg gjør det for alle andre. Jeg gjør det for de som trenger å se at å elske er en menneskerett, for de som kommer med hatefulle ytringer, for de som syns skeive er ekle.

Jeg gjør det for de som ikke tør å være seg selv, for de som er redde, for de som ikke vet hvem de er.

Ikke minst gjør jeg det for at min sønn skal vokse opp i et inkluderende og mangfoldig samfunn hvor det å ha to mammaer er helt greit.

Dersom andre virkelig aksepterer skeive, så må det vises i handlinger og hvordan man ordlegger seg på generell basis, ikke bare fordi de kjenner en person som er det. Det er ikke greit at jeg blir andres homoalibi, bare så noen kan si at de aksepterer skeive fordi de kjenner meg eller vet hvem jeg er.

Jeg har tenkt at jeg ikke er en av dem som har blitt utsatt for hatefulle ytringer eller handlinger. Jeg har ikke blitt spytta på, kasta ting på, blitt kalt stygge ting, eller risikert straffeforfølgelse, det er sånt jeg leser eller hører om. Men de utsagnene jeg innledet med er sårende å høre gang på gang.

Vi er født frie og like, det innebærer også friheten til å elske de man vil.