Som tilflytter til Kristiansand blir jeg lei meg når jeg ser hvilken retning arkitekturen i denne byen går. Pene små trehus og gamle bygårder knuses for å sette opp copy-paste arkitektur som kunne vært hvor som helst. Kristiansand er rett og slett i ferd med å miste seg selv, uten at noe gjøres med det!

Hvis man spør en turist hvor det er fint å være i Kristiansand får man nok til svar at det er i Posebyen, på torvet eller ved fiskebrygga; og alle disse plassene har noe til felles – de er vakre og menneskevennlige. Vakre omgivelser gjør noe med oss, men det gjør også stygge.

Herman Instefjord

I Kristiansand heier vi ukritisk frem nye boligprosjekter, og legger oss nærmest flate for utbyggerne. Vi blir lovet «spenstig» arkitektur og fin utsikt (innsikten er noe annet…)

Det er jo klart at det skal bygges nye moderne boliger – men når ble moderne og modernistisk det samme? Et bygg med tradisjonelt formspråk, takutstikk, sprosser og ornamentikk kan også oppfylle alle miljøkrav og Breeam-sertifiseringer. At det er fint på innsiden er også ofte et argument for en kjip fasade – men det er ikke godt nok. Det er nemlig ikke bare de som skal oppholde seg i et bygg som må leve med det, det må alle som forholder seg til bygget fra utsiden også.

Marvika. Foto: Andre Seljestad Knudsen

Tangen. Foto: Andre Seljestad Knudsen

Hvem har så skylden for alt stygt som bygges? Utbyggerne? Arkitekten? Politikere, plansjefen eller kommunen? Svaret er selvsagt sammensatt, men jeg tror vi må begynne med å tørre å mene mer om arkitektur, alle sammen. Men politikerne som regulerer plansaker har et særlig ansvar. Når plansaker behandles er det heller ikke mye politikerne har å utsette på arkitekturen, annet enn at enkelte bygg er for høye; etter litt om og men kuttes høydene med en etasje eller to, men den modernistiske arkitekturen består.

Jeg har lagt merke til at det særlig er Høyre (med leder av areal- og miljøutvalget Odd Nordmo i spissen) som ukritisk godkjenner det meste av modernistisk hvor-som-helst-arkitektur i denne byen. Høyre som et konservativt parti burde vel se verdien av et Kristiansand med særpreget i behold? Med eksempler som Tangen, Kanalbyen, Marvika, Kvartal 14, masse infill spredd rundt omkring, og kanskje også Lagmannsholmen, mister Kristiansand sjelen sin mer for hvert nye kassebygg. Sørlandsidyll byttes ut med monotoni.

På godt sørlandsk: Ædde mulig…