Midt i denne krisen er det en bransje som ikke pålegges noen begrensninger, nemlig databransjen, kraftmarkedets umettelige gjøkunge.

Befolkningen anbefales å spare energi ved å dusje kortere og kaldere, sjeldnere klesvask, lavere innetemperatur, investere i varmepumper. Næringslivet lider under uforutsigbare energipriser og tvinges inn i kontrakter som setter virksomhetens lønnsomhet i fare. Dette omfatter for det meste virksomheter som er samfunnsnyttige, dvs at de produserer varer og tjenester som er viktige for folks daglige liv.

Hvordan er det med databransjen i dette bildet?

Det siste datasenteret som er lansert, kommer i Skien og vil etter hvert kreve 5 prosent av Norges el-produksjon. Talspersoner for utbyggerne hevder at det vil skapes mange arbeidsplasser og at det vil gi et betydelig bidrag i «arbeidet med digitalisering av samfunnet».

Det sies ikke noe om hvor mange arbeidsplasser denne kraftmengden kunne skapt ved bruk i andre, mer samfunnsnyttige virksomheter. Det stilles heller ikke spørsmål om hvor mye digitalisering samfunnet har nytte av. Eller om det har noen hensikt å lagre alt som blir skrevet. Alle vet at de fleste bilder vi lagrer, blir aldri brukt. Gamle mailer, SMS-er og innlegg på Face-book og andre media, søk på internett etter varer og tjenester. Alt blir lagret selv om vi sletter det. Det blir nemlig lagret og viderebehandlet for å brukes i kommersiell virksomhet. Bitcoin er også et eksempel på liten nytte og stort kraftbehov.

Ikke nok med det. Bare en liten del av el-kraften som et datasenter forbruker, går til datalagring og behandling. En vesentlig del går til kjøling og forsvinner med kjølevannet ut i elver og innsjøer hvor det gjør mer ugagn enn gagn. Det er ubegripelig at energigjenvinning ikke er et kategorisk krav ved etablering av datasentre.

Statsministeren, energiministeren og andre eksperter hevder ved alle anledninger at veien ut av krisen og inn i «det grønne skiftet» krever utbygging av mer ren energi. Personlig tror jeg at man vil komme langt hvis man la ned forbud mot sløsing av energi til åpenbart unyttige formål.

Så lenge kraftpolitikken er drevet av markedskreftene som innebærer at den som kan betale mest, har prioritet, vil ren energi være mangelvare uansett hvor mye man bygger ut. Skal markedet bringes i balanse, må samfunnsnyttige formål gå foran. Oppvarmede boliger går langt foran Facebook og pornofilmer.