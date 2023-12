Viser til ditt tilsvar til min kommentar i avisen. Selvsagt er det korrekte tall du viser til i overskriften, «Tallet er 57, 11+3=14». Det skulle ha vært mer enn spesielt dersom Søgne og Songdalen var representert med flere enn 50 prosent i kommunestyret!

Innrømmer at jeg nok uttrykte meg noe klossete, og at du dermed misforsto tankegangen jeg fremla. Jeg hadde selvsagt i hodet da jeg skrev at kommunestyret består av representanter fra en rekke bydeler, men som i praksis ikke nødvendigvis tilsier at de bor i selve byen Kristiansand. Nevner her kun bydeler som Tveit, Justvik, Flekkerøy og Dvergsnes som stiller med folk fra egne valgkretser. Tror de fleste er enige i at beboere for eksempel i Tveit normalt ikke går inn i kategorien «byfolk»?

