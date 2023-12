Det er med en viss undring jeg leser innlegget til Geir Berget om råderetten over det han mener kun skal tilhøre beboerne i Søgne, og ikke som et fortsatt fellesskap med beboerne i storkommunen Kristiansand.

Han innleder sine kommentarer med å hevde at Kristiansand bystyre har flest representanter med bostedsadresse i gamle Kristiansand. Dette finner han naturlig nok. Dernest kommer en påstand han selvsagt har lov til å mene, nemlig at, og jeg siterer: «i hverdagen vår betyr det at saker som berører bydelen Søgne bestemmes av byfolk». Så lurer han på om det er vanskelig å forstå at det kan oppleves feil. Lov til å mene, men dermed må han tåle at beviselige faktiske forhold går imot påstanden.

Etter kommunestyrevalget i september ble bydelene Søgne og Songdalen prosentuelt representert langt høyere enn fra andre bydeler. Mener kanskje Berget at disse folkevalgte ikke er habile og svikter de bydelene de ble valgt inn fra? Har disse plutselig blitt «byfolk» i Bergets terminologi?