Akkurat nå skulle jeg gjerne vært på plass nærmere Sparebanken Sør Arena for å kunne bidra mer direkte i den hjemlige debatten. Jeg sa til meg selv for noen dager siden at «Tore la diskusjonene gå internt, og ikke la deg provosere til sterke meninger herfra». Men så har mye skjedd på kort tid, og med hjertet trygt plantet i klubben i midt liv, må jeg komme med noen kommentarer.

Sportslig leder, hovedtrenere og andre i den sportslige avdelingen er i løpet av kort tid historie. Hvordan dette er løst økonomisk vet vi lite om? Club 21 og Kurt Mosvold var nevnt, og så kom bomben om amerikanske investorer som ville inn med 4 millioner dollar og i tillegg også overta Sparebanken Sør Arena fra kommunen. Hva er realismen her? Jeg er betenkt når det nevnes en såkalt Dual-modell, SEDAS var vel ikke akkurat noen suksess? Men jeg har tillit til at styret og konstituert daglig leder har styring på dette i forhold til budsjett og klubblisens. Så sannsynligvis sitter de på mer kunnskap enn hva som er fremkommet i media om den pengemessige løsningen ?

På medlemsmøtet like etter den famøse Bryne-kampen gikk Claus Eftevaag og co. høyt ut på banen og dannet en ressursgruppe bestående av tidligere spillere. Det var vel nettopp det som gjorde at supporterne trakk kravet om ekstraordinært årsmøte da. Men hva har ressursgruppen bidratt med, og hvor er den nå? Er den død og begravet?

Og nå er altså Seunn Smith-Tønnessen og konstituert daglig leder på jakt etter ny trener. Jeg kjenner godt til førstnevnte gjennom flere års samarbeid i Agder fotballkrets, og jeg er sikker på at hun sammen med Sveinung Hedding-Valvik vil gjøre en grundig og god prosess her.

Men kaoset rundt det sportslige er altså stort når nå sesongoppkjøringen for 2024-sesongen starter. Og nå har altså styret etter krav om ekstraordinært årsmøte stilt sine plasser til disposisjon. Så den jobben som nå valgkomiteen med Inge Fossdal som leder er i gang med har vel aldri vært viktigere. Jeg tror det kan være viktig at medlemmer av dagens styre med fersk historikk i det som har skjedd siste året blir med videre, men at også nye ansikter ,gjerne med klubbakgrunn og de rette kvalifikasjonene vil være nødvendig for igjen å løfte klubben der hvor vi hører hjemme.

Men skal vi lykkes så må vi alle stå samlet nå, både medlemmer, supportere og ansatte. Da har jeg god tro på at vi om seks år kan feire vårt 125-års-jubileum som en veletablert eliteklubb. Det gjelde bare å finne de riktige løsningene nå.