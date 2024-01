Jeg har ingen bindinger til noen av sidene, men interesserer meg for samtidspolitikk, særlig Midtøsten. Jeg ser det israelske raseriet etter nedslaktingen. Og den eneste personen jeg har hørt som har omtalt disse palestinske slakterne positivt er denne legen Mats Gilbert, som hyllet dem som fryktesløse krigere, på et møte i Tromsø/Bodø. Han om det.

Merkelig om han ikke visste om de mange tunnelene og våpenlagrene som Hamas har, under folks boliger. Så skriver denne debattanten Frey at Israel forsøker å utrydde palestinerne på Gaza. Hvis Israel skulle ønske å utrydde disse folkene, så er det tvilsomt om de ville slippe flyveblader over Gaza først, med beskjed om at de er på jakt etter feige Hamaskrigere som gjemmer seg blant kvinner og barn. Frey skriver også «noen få Hamaskrigere», mens USA anslår antallet til 50.000 (!) såkalte krigere. De ble kalt «babymordere» i en annen avis. Og når disse «modige krigerne» gjemmer seg i tunneler under bolighus eller sykehus, da må selvfølgelig bombene falle der.

Hvordan har palestinerne akseptert at Hamas har lagret våpen og raketter under hus og sykehus? Svaret er kanskje at de har ikke hatt noe valg. En kniv eller gevær har vært svaret om noen skulle våge å spørre om dette. Israel har sverget på at alle babymorderne skal drepes. Det vil ta sin tid, for de er flinke til å gjemme seg.

