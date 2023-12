Og det er selvfølgelig et ubehagelig faktum å ta innover seg for reverseringsforkjemperne.

Jeg hadde egentlig planer om å kommentere det sterke signalet fra Søgnes fastleger i kommunedebatten i en nøytral tone, å komme med supplerende fakta og forståelse for hvorfor de tenker som de gjør. Men som legekollega klarer jeg ikke la trusselpåstandene fra «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» gå ubesvart.

Da Sigurd Berg Aasen på debatten om kommunesituasjonen på Tangvall bibliotek 6. desember ble spurt om hvilket potensial den nye Søgne kommune hadde, formentlig gned han seg i hendene, smilte og sa «the sky is the limit».

Det kan så være, det - men da er også faren stor for at man bygger luftslott i sine egne hoder. De hadde nok ikke sett for seg et så kraftig signal i motstand av en oppsplitting av storkommunen som det fastlegene i Søgne har kommet med den siste uken. Kanskje er det en limit i en uviss, ny kommune. Og kanskje noen har innsett noen av konsekvensene denne grensen kan få, og ønsker å informere om dem.

De påstår også at pasientenes sårbarhet brukes til inntekt for eget standpunkt. Beklager, men de gjør det stikk motsatte.

I sitt angrep på Søgne-legene og deres etikk påstår «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» at tidspunktet for utspillet fra fastlegene ikke er tilfeldig. Nei, selvfølgelig er det ikke det. Denne informasjonen kom de ut med for å advare mot det de anser som mulige negative konsekvenser av en eventuell oppsplitting.

De påstår også at pasientenes sårbarhet brukes til inntekt for eget standpunkt. Beklager, men de gjør det stikk motsatte. De tar et standpunkt for å verne de sårbare pasientene. For det er det som er selve standpunktet deres - at de så gjerne vil være best mulig i stand til å ta vare på pasientene sine. At flest mulig får fortsette å ha tilgang til sin egen fastlege, er beviselig god helse.

En oppsiktsvekkende studie fra Norge i fjor (1) viste faktisk hvordan det å ha samme fastlege i mer enn 15 år, faktisk reduserer risiko for bruk av legevakt og sykehusinnleggelser, og til og med reduserer dødelighetsrisiko. Det er en gevinst det er verdt å prøve å bevare.

«Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» kommer også med en oppsiktsvekkende påstand - at dette utspillet må bli en sak for Rådet for legeetikk i Den norske Legeforening. Da lurer jeg på om de har tatt seg bryet med å lese disse etiske reglene (2). Det er nemlig slik at etiske regler for leger primært gjelder legers omgang med pasienter og kolleger, samt markedsføring av egne tjenester. Den ene paragrafen i de etiske reglene som kan komme til å spille inn i denne debatten, er paragraf 11 under Alminnelige bestemmelser. Der står det at «en lege bør etter sine forutsetninger medvirke til at almenheten og myndigheter får saklig informasjon om medisinske spørsmål».

Etter sine forutsetninger - at ingen vet hvordan økonomi eller helsetjenester vil se ut i en ny kommune - velger fastlegene i Søgne å tydeliggjøre hvordan de ser mørkt på en fremtid der de med all sannsynlighet må dele på flere kommunale helseoppgaver; tilsynslege på sykehjem, lege i flyktningtjeneste, skolehelsetjeneste osv. All den tid ingen kan garantere for at ingen av fastlegene i Søgne må kutte pasienter fra sine lister, eller jobbe mer enn de allerede gjør, for å utføre disse oppgavene, gjør dette at informasjonen de kommer med må kunne oppfattes som saklig. At denne informasjonen kommer i forkant av en avstemning om kommunens fremtid er ikke taktisk - det snakker til selve sakens kjerne.

En etisk regel som ikke er skrevet inn i norske legers etiske regler, men som leger i alle verdens land lærer fra dag 1, er følgende: «Primum non nocere». Gjør først og fremst ingen skade. Legenes søknad og tilhørende utspill er et innstendig forsøk på å gjøre minst mulig skade på pasienter ved å opprettholde evnen til å levere gode, stabile og tilgjengelige helsetjenester.

Da jeg jobbet som fastlegevikar, var det en klok kollega som satte viktigheten av en fastlege i kontekst av det større bildet vi mennesker lever i. Som en forenklet Mazlows behovspyramide (3) sa han at «vi mennesker trenger tre ting. Et trygt tak over hodet, en sikker jobb å gå til, og en doktor i nærheten».

I Norge i dag er fastlegen den doktoren i nærheten. Det er det disse fastlegene ønsker å være. Den doktoren i nærheten. Det hadde vært fryktelig synd om en kommuneoppløsning skal føre til at den doktoren i fremtiden havner lenger unna. Det spiller dårlig på tonene til reverseringsgruppens sang om nærhet til tjenester.

Referanser: 1) Hogne Sandvik, Øystein Hetlevik, Jesper Blinkenberg and Steinar Hunskaar British Journal of General Practice 2022; 72 (715): e84-e90. DOI: https://doi.org/10.3399/BJGP.2021.0340 2) Etiske regler for leger. Den Norske Legeforening. https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler/etiske-regler-for-leger/. Hentet 13.12.23 3) Abraham Mazlow. Store Norske leksikon. https://snl.no/Abraham_Maslow. Hentet 13.12.23