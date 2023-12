Jeg mener at staten bør gripe inn nå, før det påvirker oss alle.

I en tid hvor helsetjenesten står overfor utfordringer knyttet til helserelatert arbeid, med et stort behov for flere praksisplasser, dyktige leger og bedre oppfølging av fastlege-ordningen, gjør staten nesten ingenting for å løse dette problemet. Konsekvensene av dette kan for mange bli dårlig og uprofesjonell helsehjelp, ineffektiv behandling, samt dårligere tilgjengelighet, veiledning og oppfølging. Derav dårligere folkehelse.

Tenk å være en av de 215.000 menneskene i Norge som står uten fastlege. Mange vil oppleve at deres krav og rettigheter ikke blir praktisert. Dermed vil få behov dekkes, og brukere risikerer å utvikle stor mistillit til både staten og helsevesenet. Stor mangel på leger og helsefagarbeidere kan føre til betraktelig dårligere helse- og omsorgstjenester, i tillegg til et enormt stort press på yrkesutøverne. Retten til å ha en fastlege er i seg selv svært viktig, men også det å ha en lege som kjenner til din sykehistorie (anamnese), har stor betydning for pasientens trygghet.

Hvorfor er det slik at man trenger overveldende høyt snitt for å komme inn på medisinstudier? Vi vet jo alle at man må ha minst 6 i snitt, for å i det hele tatt ha sjans til å komme inn. Men hva har egentlig min «historie»-karakter å si for mine fremtidige pasienter?

Det at karaktersnittet i seg selv er veldig høyt, gjør det betydelig vanskeligere for studenter som drømmer om å bli lege. Staten må gripe inn og innføre tiltak som kan inkludere å fjerne alle tilleggspoeng. Det at poenggrensen økte fra 69.6 i poenggrensen til 70.2 i studiepoeng (2023, UiO, Det medisinske fakultet.) viser at kampen for å komme seg inn blir vanskeligere, og at presset øker.

Presset om å prestere bedre på skolen for å oppnå høyere karakterer, er for mange en stor utfordring. Flere nye forskningsstudier viser nemlig at skolepress og dårlig psykisk helse har en stor sammenheng. Dette i seg selv kan ha en negativ påvirkning på folkehelsa blant de unge, og innebærer for eksempel psykiske plager som, depresjon og angst.

Karaktersnittet bør senkes. Økt tilgjengelighet av fastleger bør håndteres, staten må arbeide for bedre helsetjenester, og at det iverksettes endringer i opptakskravene til høyere utdanninger. Dette kan i stor grad bidra til å løse en av de nåværende problemene i helsevesenet vårt, samt sikre at flere får tilgang på fastleger.